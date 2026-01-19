Mutuactivos ficha a cuatro asesores para crecer en gestión patrimonial entre grandes clientes

Las claves nuevo Generado con IA Mutuactivos ha incorporado a cuatro nuevos asesores para su área de gestión patrimonial dirigida a grandes clientes. Los fichajes son Pablo Reaño, Gonzalo Montojo, Alfonso Allende y Álvaro Herreros, que reportarán al director Mario Pérez. El área de Asesoramiento Patrimonial de Mutuactivos gestiona más de 3.300 millones de euros, con un crecimiento del 22% en el último año. Los nuevos asesores provienen de entidades como Abante Asesores, Quadriga Asset Managers y Banco Santander, y cuentan con diversas certificaciones y titulaciones especializadas.

La gestora Mutuactivos ha reforzado su equipo de asesores con cuatro nuevas incorporaciones para grandes clientes del área de gestión patrimonial, según ha informado este lunes en un comunicado.

La firma ha decidido incorporar a Pablo Reaño, Gonzalo Montojo, Alfonso Allende y Álvaro Herreros. Todos ellos reportarán directamente al director del área de Asesoramiento Patrimonial de Grandes Clientes, Mario Pérez.

En la actualidad, el área de Asesoramiento Patrimonial de la entidad cuenta con un patrimonio total de más de 3.300 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 22% en el último año.

Reaño es licenciado en Ingeniería Electromecánica por La Universidad Pontificia Comillas, además de contar con un máster en Management, Servicios Financieros y Gestión Financiera por la escuela de negocios IE. Está certificado como Asesor Financiero Europeo (EFA) y Planificador Financiero Europeo (EFP). Procedente de Abante Asesores, donde ha trabajado los últimos seis años.

De su lado, Montojo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por Cunef, además de asesor por Escuela FEF. Se une desde Quadriga Asset Managers.

Anteriormente, trabajó en Muza Gestión. Respecto a Allende, cuenta con la misma licenciatura pero por la Universidad Alfonso X el Sabio. Cuenta con el Certificado en Asesoramiento de Servicios Financieros (CASF) y se une desde Banco Santander, donde trabajó los últimos nueve años.

Herreros es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense. También es CASF y procede de Banco Santander, donde era banquero privado. Anteriormente, trabajó en OVB Allfinanz como gestor de equipo y consultor financiero.