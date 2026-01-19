Invesco prevé que el BCE reduzca los tipos de interés hasta el 1,75% en 2026

Invesco sigue viendo potencial en el sector energético, especialmente el petrolero, pese a la transición global hacia una economía más verde.

Anticipan un debilitamiento del dólar y recomiendan orientar las carteras hacia bolsas emergentes, evitando los bonos públicos de mercados desarrollados.

La gestora espera que la Reserva Federal de EE.UU. recorte sus tasas en 125 puntos básicos, situando el rango entre el 2,25% y el 2,50% para finales de año.

Invesco prevé que el BCE reduzca los tipos de interés oficiales hasta el 1,75% en 2026, tras una última bajada de 25 puntos básicos en los próximos doce meses.

Invesco, una de las mayores gestoras de activos del mundo, prevé un ejercicio 2026 "entre la resiliencia y el reequilibrio" en los mercados y, por tanto, en las carteras de los inversores. Una de sus proyecciones clave pasa porque el BCE, que ahora tiene su facilidad de depósito en el 2%, haga una nueva y última reducción de 25 puntos básicos en los tipos de interés oficiales en los próximos doce meses, hasta el 1,75%.

Así lo han avanzado Laure Peyranne, directora de ETFs para Iberia, Latinoamérica y US Offshore, y Fernando Fernández-Bravo, director de Distribución de Fondos para Iberia en Invesco en una presentación ante los medios de comunicación.

En el caso de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, la reducción en las tasas sería de 125 puntos básicos. Es decir, del rango del 3,5% al 3,75% actual, a uno entre el 2,25% y el 2,50% para finales de año.

El escenario al que aboca Invesco para este ejercicio es un dólar que se seguirá debilitando; con Japón siendo el único gran banco central que subirá tipos, "probablemente dos veces", mientras que el resto de bancos centrales seguirá bajando tipos.

"Esta divergencia debería seguir debilitando al dólar y favoreciendo a los activos de mercados emergentes y ligados a materias primas", según Fernández-Bravo.

Así, la gestora angloamericana apuesta por orientar las carteras hacia las bolsas emergentes y evitar los bonos públicos de mercados desarrollados.

Junto a las acciones emergentes, otros activos con potencial para este año son las bolsas desarrolladas -"a excepción de EEUU"-, las criptomonedas, el crédito privado y los metales industriales.

Respecto a su visión sobre el sector petrolero a raíz de la intervención de la Administración Trump en Venezuela con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y en medio de las protestas sociales en Irán, la gestora de fondos continúa positiva en el sector energético en general y en la industria petrolera en particular.

No obstante, ha matizado Fernández-Bravo, "el sector petrolero ya nos gustaba antes de Venezuela e Irán, la geopolítica no ha supuesto un cambio a favor. Aunque el planeta se dirige hacia una economía más verde, hoy por hoy, el mundo necesita energías fósiles".