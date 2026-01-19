Bankinter, Unicaja e Ibercaja persiguen a CaixaBank en la venta de fondos con Muza como la gestora más rentable

Mapfre Asset Management logra el mejor rendimiento entre las grandes gestoras por patrimonio, con un 6,8% de media anual.

Muza Gestión se posiciona como la gestora más rentable, con una ganancia media ponderada superior al 40% en sus fondos.

Bankinter, Unicaja e Ibercaja destacan como principales perseguidores en captaciones, superando a BBVA AM y Santander AM.

CaixaBank Asset Management lidera las suscripciones netas de fondos en 2025 con 6.872 millones de euros.

El mapa de los fondos de inversión españoles en 2025 ha vuelto a dejar resultados dispares entre grandes gestoras bancarias, los brazos de inversión de las aseguradoras y las boutiques independientes.

En cuanto a captaciones, CaixaBank Asset Management ha culminado el ejercicio como líder en suscripciones netas, con 6.872 millones de euros, tal y como muestra el balance publicado por Inverco.

Las ventas de la gestora de activos de CaixaBank más que duplican las entradas netas de sus perseguidores, que en esta ocasión, a diferencia de como suele ser habitual, no son ni BBVA AM (1.902 millones) ni Santander AM (1.401 millones).

Entre medias, se han colado entidades bancarias de tamaño medio como Bankinter Gestión de Activos (2.867 millones), Unicaja Asset Management (2.337 millones) e Ibercaja Gestión (2.203 millones).

En novena posición del ranking, y como ha contado este periódico, se ha situado Mutuactivos (Grupo Mutua) con 1.336 millones, la primera gestora no bancaria en volumen de captaciones. Es el tercer año consecutivo que lo consigue.

En el sector de los fondos value, Magallanes Value Investors, Cobas AM de Francisco García Paramés, Azvalor AM y Panza Capital han terminado en positivo, con ventas netas de 166, 137, 106 y 12,5 millones de euros. En cambio, Bestinver ha sufrido reembolsos netos de 11 millones.

Pero en la otra variable analizada, los rendimientos, la foto final tiene otros protagonistas. Muza Gestión, de los Urquijo, ha sido la gestora más rentable, con una ganancia media ponderada superior al 40% en sus fondos.

Magallanes, con Iván Martín al frente, ha subido un 31,2%, mientras que Valentum AM se ha revalorizado un 29,9%. Muy de cerca, en niveles promedio en torno al 29%, se han quedado Horos AM y Cobas AM, conforme a las cifras de la consultora VDOS.

Entre las principales gestoras por patrimonio administrado, en cambio, ha sido Mapfre Asset Management la más aventajada, con un rendimiento medio en sus fondos del 6,8% los últimos doce meses.

El brazo de inversión de la multinacional aseguradora ha batido a Santander AM (5,6%) y Bankinter Gestión de Activos (5,4%).