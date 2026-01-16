Orienta Wealth, la banca privada de Mutua, da el mando a Íñigo Marco-Gardoqui

La entidad cuenta con 158 profesionales y ofrece servicios de gestión patrimonial a clientes con patrimonios a partir de un millón de euros.

Orienta Wealth, la banca privada controlada en un 85% por el Grupo Mutua Madrileña, encarrila la sucesión en su cúpula directiva. Íñigo Marco-Gardoqui ha sido nombrado director general de la entidad. Reportará a Alfonso Gil, consejero delegado de la compañía.

Con este nombramiento, Marco-Gardoqui, que lleva en la firma desde 2010, asumirá los temas relacionados con la gestión del día a día de la compañía, además de seguir dirigiendo el área de Negocio, con el reto de cumplir los objetivos marcados en el plan estratégico 2024-2026.

Por su parte, Gil pasará a ocupar un rol más institucional y se centrará en las responsabilidades estratégicas de gobernanza y consejo, así como la relación con Grupo Mutua, en el que está integrada Orienta Wealth.

Cabe recordar que, en el verano de 2024, Mutua anunció la fusión de Orienta Capital y Alantra Wealth Management. La firma de banca privada, presidida por Tristán Pasqual del Pobil, a su vez subdirector general del Negocio Patrimonial de Mutua Madrileña, tiene un 15% de su accionariado repartido entre ejecutivos de las dos boutiques fusionadas.

Gil lleva liderando Orienta Wealth -y antes Alantra WM- desde 2010, donde llegó desde CaixaBank tras la adquisición de la antigua banca privada de Morgan Stanley. Ahora da un paso al lado y se quita de encima las funciones más ejecutivas para facilitar un relevo generacional en la firma.

De esta forma, Marco-Gardoqui coge galones en Orienta Wealth para cerrar el actual plan estratégico y diseñar el siguiente. El banquero ha tenido una trayectoria muy paralela a la de Gil, puesto que también pasó por CaixaBank y Morgan Stanley antes de aterrizar en la antigua Alantra WM.

En el pasado, fue consejero de compañías como Fintonic o el Ente Vasco de la Energía, y en la actualidad lo es de Surne Seguros y Pensiones o Teknia Group, entre otras empresas.

Objetivo: 9.000 millones en 2026

En 2025, Orienta Wealth ha aumentado su patrimonio bajo gestión en 910 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 11%. Con este incremento, supera ya los 8.200 millones. El objetivo para 2026 es alcanzar los 9.000 millones de euros bajo gestión.

Cuenta con 158 profesionales, de los cuales 67 son asesores financieros con una gran experiencia profesional.

Sus servicios están disponibles para clientes con patrimonios a partir de un millón de euros, e incluyen asesoramiento y gestión de carteras, selección de fondos de terceros, programas de inversión en activos privados y servicios a family offices.

El Grupo Mutua, presidido por Ignacio Garralda, ha llevado a cabo una estrategia de impulso y desarrollo de su negocio de gestión de activos, canalizado a través de Mutuactivos, enfocado tanto en el crecimiento orgánico como inorgánico.

En su negocio de gestión de activos cuenta ya con un patrimonio total superior a los 28.000 millones de euros. Dentro se incluyen los más de 4.500 millones de EDM, boutique barcelonesa de la que Mutua ya controla el 100%.