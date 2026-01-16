Equilibrio entre riesgo y rentabilidad: el fondo de Mutuactivos que combina con éxito renta fija y renta variable

Las claves nuevo Generado con IA Mutuafondo Fortaleza, FI es un fondo de renta mixta internacional que combina renta fija y una exposición moderada a renta variable para lograr equilibrio entre estabilidad y crecimiento. Con un nivel de riesgo 2 sobre 7, el fondo está dirigido a inversores que priorizan la tranquilidad sin renunciar a oportunidades del mercado. En 2025, logró una rentabilidad del 6,39%, superando la media de su categoría y duplicando la inflación, gracias a su estrategia flexible y adaptativa. La gestión activa de Mutuactivos permite ajustar la cartera a diferentes escenarios, maximizando oportunidades tanto en renta fija como en variable con baja volatilidad.

En un contexto económico marcado por la incertidumbre, los inversores buscan soluciones que aporten solidez y estabilidad a sus ahorros, pero sin renunciar a las oportunidades que ofrece el mercado.

Mutuafondo Fortaleza, FI responde precisamente a esa necesidad: un fondo de renta mixta internacional que combina la estabilidad de la renta fija con un porcentaje de renta variable para añadir dinamismo y potencial de crecimiento a largo plazo.

Este fondo de Mutuactivos, el más conservador dentro de la gama mixta de la gestora de Mutua Madrileña, cuenta con un nivel de riesgo 2 en una escala del 1 al 7, lo que lo convierte en una opción sólida para quienes priorizan la tranquilidad.

La mayor parte de su cartera se destina a renta fija, mientras que incorpora una exposición moderada a renta variable —habitualmente por debajo del 30% aunque puede llegar hasta el 50%— para aprovechar las tendencias del mercado.

La estrategia flexible de Mutuafondo Fortaleza le permite adaptarse a diferentes escenarios. En un entorno donde la renta fija continúa ofreciendo rentabilidades atractivas, esta combinación se traduce en resultados muy positivos. Durante el pasado 2025, este vehículo de Mutuactivos registró una rentabilidad del 6,39%, superando ampliamente la media de su categoría, que se sitúa en el 4,21%, y duplicando la inflación.

Este buen comportamiento del fondo se explica por su capacidad para equilibrar solidez y dinamismo. Mientras la renta fija aporta estabilidad, la parte de renta variable introduce un componente de crecimiento que, sin comprometer el perfil moderado del fondo, permite aprovechar oportunidades en los mercados.

Esta filosofía convierte a Mutuafondo Fortaleza en una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad sin quedarse al margen de las tendencias.

Además, su baja volatilidad y su enfoque adaptativo lo posicionan como una opción sólida en tiempos de incertidumbre. Para los inversores con aversión al riesgo, pero que también valoran la posibilidad de obtener rentabilidades superiores a la media, Mutuafondo Fortaleza se presenta como una solución eficaz y equilibrada.

Gestión activa para maximizar oportunidades

Uno de los pilares del éxito de Mutuafondo Fortaleza es la gestión activa que aplica Mutuactivos. El equipo gestor analiza de forma constante la evolución de los mercados y ajusta la composición del fondo para adaptarse a los cambios del entorno económico.

Esta estrategia permite reaccionar con agilidad ante escenarios de volatilidad, manteniendo siempre el perfil moderado que caracteriza al producto.

Gracias a esta gestión dinámica, el fondo no solo aporta estabilidad, sino que también identifica oportunidades en renta fija y variable que aportan valor a largo plazo. Esta combinación de solidez y flexibilidad convierte a Mutuafondo Fortaleza en una opción especialmente atractiva para quienes buscan estabilidad sin renunciar a un crecimiento sostenido.