Urbanitae entra en la 'Champions' de los inversores institucionales con su propia gestora de fondos inmobiliarios

Urbanitae, la plataforma de crowdfunding inmobiliario líder en España, entra en la Champions de los inversores institucionales mediante su propia gestora de fondos.

La firma ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para lanzar Urbanitae Asset Management SGIIC, dando el salto del mercado minorista al institucional para diversificar y ampliar su base de clientes.

Esta gestora de activos le permitirá a Urbanitae lanzar fondos inmobiliarios de segmentos como residencial, comercial u otros, tanto de capital como de deuda, activo este último en el que ponen un pie tras nueve años centrados en el equity.

No obstante, la compañía continúa operando como proveedor de servicios de financiación participativa (PSFP).

Una vez complete el lanzamiento de la gestora, Urbanitae articulará "de forma clara y complementaria" tres grandes vías de inversión inmobiliaria: inversión colectiva vía crowdfunding, inversiones directas en activos singulares (Urbanitae Direct Investments) y fondos de inversión inmobiliaria, como explican desde la firma.

Este movimiento "no supone un cambio de modelo, sino una evolución natural de una propuesta de valor que Urbanitae lleva años construyendo: una red única de promotores, un equipo especializado en análisis inmobiliario y una capacidad operativa que la sitúa como el player que más operaciones recibe, analiza y ejecuta en el mercado", según sus responsables.

Sólo en 2025, la compañía analizó más de 2.000 millones de euros en proyectos de inversión inmobiliaria. Cabe recordar que Urbanitae también mantiene una alianza estratégica de comercialización de proyectos con MyInvestor.

Urbanitae destaca en un mercado donde también operan competidores como Civislend, Housers -que también se está volcando con el inversor institucional a través de un fondo-, Wecity o Sego Real Estate.

"La gestora nos permite estructurar ese valor de nuevas formas, sin perder nuestra esencia", asegura Diego Bestard, consejero delegado y fundador de Urbanitae.

En la práctica, una gestora de fondos les permitirá ofrecer soluciones de financiación más amplias y sofisticadas a los promotores, abordar proyectos de mayor envergadura y acompañar operaciones que, por tamaño o estructura, requieren vehículos distintos.

Urbanitae ha financiado proyectos inmobiliarios por un valor que supera los 590 millones de euros, de los cuales más de 200 millones se dieron sólo en 2024. Hasta la fecha, ha aportado financiación para la construcción de más de 8.200 viviendas entre España y Portugal, y los dos últimos mercados donde ha entrado son Francia e Italia.