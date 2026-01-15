Airbus compromete más de 90 millones de euros al fondo de defensa de Nazca

Nazca ha cerrado inversiones en Teltronic y Ravenloop, y ha nombrado a Miguel Sánchez San Venancio, ex director de Seguridad Global de Telefónica, como presidente de su Consejo Asesor de defensa.

Entre los principales inversores del fondo destacan el CDTI, con 294 millones, y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), con 40 millones de euros.

El fondo, especializado en el sector aeroespacial y de defensa, ya ha superado los 425 millones de euros en compromisos, acercándose a su capacidad máxima de 600 millones.

Airbus se incorpora como inversor en el Fondo Nazca Aeroespacial y Defensa INNVIERTE I FCR, con un compromiso superior a 90 millones de euros.

Nazca Capital ha logrado la incorporación de Airbus como nuevo inversor en el Fondo Nazca Aeroespacial y Defensa INNVIERTE I FCR, el mayor fondo español especializado en el sector y uno de los mayores en Europa.

Aunque la gestora española no concreta la cifra del compromiso, se desprende que el monto supera los 90 millones de euros.

Desde el comienzo de su comercialización a mediados de 2025, el fondo de defensa de Nazca ha obtenido compromisos totales por un importe superior a 425 millones de euros, "reflejo del interés que está generando entre inversores institucionales y estratégicos", según la gestora. Su capacidad máxima es de 600 millones.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) le comprometió 294 millones y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) otros 40 millones.

"La participación de Airbus, referente internacional en los ámbitos aeroespacial, defensa y tecnologías avanzadas, supone un respaldo estratégico de primer orden para la tesis del fondo y confirma el atractivo de su posicionamiento en un ámbito crítico para la autonomía tecnológica y la competitividad europeas, así como para el fortalecimiento de un tejido industrial más sólido y resiliente", señala el comunicado de Nazca.

Consejo asesor

La ejecución de inversiones está evolucionando según lo previsto. El fondo ha cerrado ya dos operaciones: Teltronic, líder español en comunicaciones críticas para transporte, seguridad pública, infraestructuras críticas y defensa; y Ravenloop, compañía especializada en inteligencia cibernética predictiva basada en inteligencia artificial para defensa y seguridad nacional.

Asimismo, Nazca ha incorporado a Miguel Sánchez San Venancio como presidente del Consejo Asesor de defensa del Fondo Nazca Aeroespacial y Defensa INNVIERTE I FCR.

Sánchez San Venancio fue hasta el pasado mes de junio el director general de Seguridad Global de Telefónica tras un periodo de nueve años y antiguo alto cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).