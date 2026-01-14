Mutuactivos cierra 2025 como la gestora no bancaria líder en captaciones netas en fondos

El crecimiento sostenido de Mutuactivos se atribuye a la rentabilidad de su equipo de gestión, su independencia, el asesoramiento profesional y sus comisiones competitivas.

Mutuactivos se posiciona como la primera gestora independiente de grupos bancarios por volumen patrimonial en fondos de inversión y ocupa el noveno puesto en el ranking nacional.

La gestora alcanzó un volumen patrimonial de 12.215 millones de euros a cierre de 2025, lo que supone un crecimiento del 17% respecto al año anterior.

Mutuactivos SGIIC cerró 2025 como la gestora no bancaria líder en captaciones netas en fondos de inversión por tercer año consecutivo, con 1.336 millones de euros.

Mutuactivos SGIIC cerró 2025 como la gestora no bancaria líder en captaciones netas en fondos de inversión por tercer año consecutivo, con 1.336 millones de euros, un 40% más que en 2024. Así lo ha notificado este miércoles la entidad tras los datos de Inverco.

Esta cifra de captación supone un récord histórico para la gestora que también lo registra en el volumen patrimonial tras alcanzar los 12.215 millones de euros a cierre de 2025, lo que supone un crecimiento del 17% respecto al año anterior.

De esta forma, Mutuactivos SGIIC se sitúa en el noveno puesto del ránking total de gestoras de fondos de inversión nacionales por patrimonio gestionado, según datos de Inverco a 31 de diciembre de 2025.

La entidad se consolida, de este modo, como la primera gestora independiente de grupos bancarios por volumen patrimonial en fondos de inversión.

En esta línea, Luis Ussía, presidente y consejero delegado de Mutuactivos SGIIC, ha subrayado que "las capacidades de gestión del equipo, que generan rentabilidades consistentes a lo largo del tiempo, la independencia, el servicio de asesoramiento profesional y planificación financiera prestado por Mutuactivos AV, y las comisiones competitivas son algunos de los aspectos que explican el crecimiento sostenido de la entidad".