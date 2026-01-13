Value Tree ficha al gestor internacional Ivan Nyssen (CapitalatWork Foyer)

Value Tree administra cerca de 1.000 millones de euros y ha ampliado su oferta con servicios fiscales, jurídicos y un fondo global de private equity con objetivo de TIR de doble dígito.

La incorporación de Nyssen supone un reencuentro profesional con Eric Ollinger, presidente de Value Tree, y refuerza el equipo de inversiones junto a Lucas Monjardín.

Value Tree ha incorporado al gestor internacional Ivan Nyssen, con más de 35 años de experiencia y un sólido historial en gestión de activos.

La firma española de gestión patrimonial Value Tree Wealth & Asset Management continúa reforzándose en áreas y puestos clave para su expansión. La boutique ha incorporado a Ivan Nyssen como gestor de activos, un fichaje de alto perfil que refuerza el área de inversión de la entidad con un gestor reconocido a nivel internacional con "grandes y consistentes resultados en gestión durante las últimas tres décadas", según la compañía.

Nyssen, con más de 35 años de experiencia en gestión de activos, ha desarrollado su carrera en diferentes plazas financieras de Europa, en entidades como Lehman Brothers y CapitalatWork (Foyer), donde ha sido el principal accionista, CEO y director de Inversiones llegando a gestionar bajo su responsabilidad 10.000 millones de euros.

El nuevo fichaje de Value Tree es especialmente conocido por su labor al frente de la sicav Contrarian Equities at Work (3.000 millones de euros) y por ser fundador y gestor de la sicav mixta The Blue Global Fund (con 500 millones), consolidando un sólido historial con una rentabilidad anual media del 9,3% desde su lanzamiento en 2012.

La incorporación de Nyssen marca, además, un reencuentro profesional con Eric Ollinger, presidente de la firma, con quien comparte una larga trayectoria iniciada en CapitalatWork hace más de 30 años. "Su profundo conocimiento de los mercados financieros y su experiencia en la gestión de activos serán de un enorme valor para nuestra compañía y nuestros clientes", señala Ollinger.

Nyssen participó en la creación de Value Tree en 2001. "Es un momento de fuerte expansión para la firma, y me ilusiona trabajar con todo el equipo para ofrecer soluciones de inversión diferenciadas y de alto valor añadido a nuestros clientes", incide el gestor, que estará en el equipo de Inversiones junto a Lucas Monjardín.

Este fichaje se produce en un contexto de fortalecimiento integral de Value Tree, que administra cerca de 1.000 millones de euros y ha potenciado su modelo de gestión "360 grados" -integrando servicios financieros, fiscales y jurídicos bajo un mismo paraguas- para acompañar a sus clientes en todas las dimensiones del patrimonio.

En los últimos meses, la firma ha anunciado la incorporación de Leticia Lozano como directora del área fiscal-patrimonial, proveniente de Garrido Abogados. Asimismo, Value Tree ha ampliado su oferta con la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento legal en alianza con la abogada Julia Pedraza (ex Linklaters, Baker and McKenzie), especialista en derecho civil y mercantil.

Por otro lado, Value Tree ha lanzado un servicio de inversión en capital riesgo, y ofrece a los inversores interesados un fondo de fondos de private equity global que se centra en la inversión en compañías consolidadas, con una diversificación sectorial y geográfica entre EEUU y Europa. La TIR neta objetivo es de doble dígito, con un MOIC por encima de dos veces.