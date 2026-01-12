El cambio de CEO en GVC Gaesco dinamita las compras de Diagonal y Sandman

Las partes implicadas negocian actualmente acuerdos de compensación económica para evitar litigios tras la ruptura de los acuerdos.

Las operaciones incluían fórmulas mixtas de pago y la incorporación de los fundadores de Diagonal AM y Sandman a la dirección del grupo.

El cambio de director general, con Jaume Puig reemplazando a Joan Hortalà hijo, ha sido clave para frenar ambas adquisiciones.

GVC Gaesco ha cancelado sus planes de adquirir Diagonal Asset Management y Sandman Partners, operaciones valoradas en 1.200 millones de euros.

GVC Gaesco no llevará a cabo su plan de expansión mediante las dos operaciones corporativas que anunció el pasado verano: la de la gestora Diagonal Asset Management, con un volumen de negocio de 700 millones de euros, y la del multifamily office Sandman Partners, con 500 millones. Ambas se han dado por terminadas.

El reciente relevo en la dirección del grupo financiero independiente catalán ha trastocado los planes a tres bandas.

Cabe recordar que el pasado noviembre Jaume Puig fue nombrado director general del Grupo GVC Gaesco, donde empezó en 1995 como analista y fue ascendiendo hasta pasar por puestos de responsabilidad como el de director general y de Inversiones de su gestora de activos.

Fuentes conocedoras de la situación alegan que Puig, un hombre de máxima confianza para Maria Àngels Vallvé i Ribera, fundadora y presidenta ejecutiva del grupo, era reacio a estas dos operaciones.

Ambas habían sido promovidas por el anterior director general, Joan Hortalà, hijo de Vallvé y Joan Hortalá, marido de ésta y su socio en GVC Gaesco, así como expresidente de la Bolsa de Barcelona.

Hoy día, Hortalà hijo -que era partidario de la renovación generacional en GVC Gaesco- continúa con su puesto de socio en el bufete Cuatrecasas y como asesor de presidencia en GVC Gaesco, aunque ya relegado de la dirección del grupo financiero catalán.

Con ellas, de haber salido adelante, GVC Gaesco hubiera escalado hasta los 5.700 millones de euros administrados y gestionados en su afán por alcanzar los 10.000 millones de patrimonio bajo gestión en los próximos tres años. Por lo que la firma barcelonesa seguirá anclada al nivel de los 4.500 millones que tenía antes de los respectivos anuncios.

Acuerdos compensatorios

En ambos casos, se había pactado una fórmula mixta de pago, con entrega de efectivo e intercambio de acciones, dando entrada a los socios fundadores de ambas boutiques (entre ellos, Marc Ciria por parte de Diagonal AM y Cristina Marsal del lado de Sandman) a la cúpula directiva del holding de los Vallvé y los Hortalà.

El portazo a ambas operaciones ha tenido un elemento en común: el ascenso de Puig en detrimento de Hortalà hijo. GVC Gaesco renunció a comienzos de diciembre a ejecutar la adquisición de Diagonal AM, dado que desde la gestora habían puesto como condición previa mantener el esquema directivo acordado al inicio de las negociaciones y sellado en los acuerdos de compraventa, donde Ciria y Marsal tendrían roles clave en la nueva GVC Gaesco.

Mientras que, por razones similares, Sandman es quien ha desistido de su venta a GVC Gaesco, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Tras echarse atrás ambas operaciones, ahora los equipos directivos y legales de las firmas involucradas se encuentran en fase de negociación para solventar sendos acuerdos de compensación económica y evitar así judicializar sus procesos.