El fondo de bolsa española de CaixaBank se alza como el más rentable en un 2025 donde el oro fue el rey

Los fondos españoles captaron más de 31.800 millones de euros en suscripciones netas en 2025, el mayor flujo desde 2014.

El fondo de CaixaBank superó ampliamente a otros fondos españoles de gestión activa, que obtuvieron rentabilidades entre el 53% y el 59%.

El oro y los fondos de metales preciosos dominaron los rendimientos internacionales en 2025, con aumentos de hasta un 191,4% en algunos productos.

CaixaBank Asset Management logró el fondo más rentable de España en 2025, con una ganancia del 87,1% en su fondo CaixaBank Bolsa España 150.

Acaba un 2025 donde el oro y los fondos de metales preciosos han sido los reyes de entre los productos de inversión para los ahorradores. Y en el particular de España, CaixaBank Asset Management ha logrado coronarse con el fondo más rentable del año, uno que invierte en la bolsa española precisamente cuando el Ibex 35 sigue marcando nuevos máximos históricos.

El panorama financiero ha estado marcado por el retorno del metal dorado. A cierre de diciembre, los fondos de oro y otros metales preciosos como la plata o el platino dominaban los rendimientos entre los fondos internacionales que se comercializan en nuestro país.

Por ejemplo, el fondo Schroder ISF Global Gold ha subido un 191,4% en doce meses; el Jupiter Gold & Silver ha ganado un 189,2%, mientras que el Franklin Gold & Precious Metals se ha disparado un 183%, con datos de Morningstar.

Otras gestoras bañadas por el brillo del oro en sus fondos han sido: Ninety One GSF Global Gold (173,3%), Edmond de Rothschild Goldsphere (161,1%), CPR Invest Global Gold Mines, de Amundi (160%), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities (156%) o BlackRock GF World Gold (152,8%).

En clave nacional, y con un Ibex 35 que superó los 16.000 puntos desde su anterior máximo histórico en 2007 y que ya vuela cerca de los 17.500 en este arranque de 2026, el fondo CaixaBank Bolsa España 150 se ha anotado una espectacular ganancia del 87,1%.

El fondo del grupo catalán usa derivados para potenciar su exposición al Ibex 35, que puede llegar hasta el 156%. En los años en los que el parqué español se había estancado, hasta 2022, su suerte fue la contraria, perdiendo más que el propio selectivo por su apalancamiento en muchos de esos ejercicios.

En cambio, su trayectoria desde 2023 ha borrado pérdidas anteriores: ese año ganó un 39,2%, al siguiente hizo un 25,5%, y este último ha más que triplicado su rendimiento.

Gestión activa

El vehículo de CaixaBank AM ha batido a otros fondos de acciones españolas con gestión activa como Bestinver Bolsa (capitaneado por Ricardo Seixas), Okavango Delta (José Ramón Iturriaga, Abante) o el propio CaixaBank Bolsa Gestión España (Ana Besada), todos ellos en el entorno del 58%. O al también muy popular Santander Small Caps España de Lola Solana (57%).

Por su parte, el fondo patrio de Francisco García Paramés, el Cobas Iberia, se ha quedado en el 53,5%.

Entre ellos, y gracias al tirón de la banca, se ha colado el Meta Finanzas de Santiago Moro en Metagestión, con un 59%.

En su cartera hay valores españoles como Santander o Unicaja, pero también bancos europeos como Bank of Ireland, Bawag Group, ABN Amro, BNP Paribas, Société Générale, BCP o Intesa Sanpaolo.