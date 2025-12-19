Bridgepoint lanza una plataforma de activos privados para altos patrimonios con versión española

El grupo planea ampliar su oferta para grandes patrimonios en España con nuevas estrategias, como la deuda corporativa, permitiendo distintas alternativas de inversión.

Bridgepoint Generaciones es el primer fondo diseñado para España, centrado en capital privado europeo y con el objetivo de invertir en 30 a 40 empresas en tres años.

La plataforma permite a inversores particulares cualificados coinvertir con Bridgepoint en empresas de Europa y Norteamérica, con una cartera prevista de 80 a 100 compañías.

Bridgepoint lanza su plataforma Private Wealth y recauda 200 millones de euros para facilitar el acceso de patrimonios altos a mercados privados.

El grupo de inversión en capital privado Bridgepoint, uno de los mayores del mundo, lanza su plataforma Private Wealth. Tras haber recaudado ya 200 millones de euros, la iniciativa representa "un hito importante en el objetivo del grupo de facilitar el acceso a los mercados privados y al segmento de las empresas de mediano tamaño a inversores particulares cualificados".

La plataforma ofrece a los inversores las mismas oportunidades que a los clientes institucionales de Bridgepoint, incluidas participaciones en empresas como Kyriba, líder mundial en software de gestión de tesorería en la nube; RoC Skincare, una de las principales marcas de productos para el cuidado de la piel; PEI Group, una empresa de inteligencia empresarial; o Meristem, una de las compañías de soluciones agrícolas con mayor crecimiento en Norteamérica.

En concreto, el fondo Bridgepoint Generations agrupa una cartera diversificada de empresas de titularidad privada en Europa y Norteamérica, lo que permite a inversores cualificados coinvertir con Bridgepoint y Energy Capital Partners en sectores que generan crecimiento económico a largo plazo.

Cuando esté plenamente invertido, el fondo prevé contar con una cartera de entre 80 y 100 compañías y, a diferencia de los fondos tradicionales de capital fijo, se encuentra totalmente financiado desde el principio.

Bridgepoint Generations se ha constituido en colaboración con S64, con el respaldo de Simpson Thacher & Bartlett LLP y Arendt & Medernach SA como asesores jurídicos, Carne Group como gestor de fondos de inversión alternativos y Brown Brothers Harriman (BBH) como administrador y depositario.

España

De esta forma, Bridgepoint sigue el camino abierto por otro grande como Apollo, que en 2023 también lanzó su plataforma europea de activos privados para las grandes fortunas, con productos semilíquidos perpetuos para las bancas privadas de Europa, Oriente Medio, Asia y Latinoamérica.

En lo que respecta a España, la versión local Bridgepoint Generaciones es un fondo de capital fijo que se centra exclusivamente en las estrategias de capital privado europeo de Bridgepoint. Una vez invertido en su totalidad, el fondo prevé tener entre 30 y 40 empresas europeas en cartera en un horizonte de inversión de tres años.

Es el primer producto de inversión diseñado por Bridgepoint específicamente para España, un mercado donde la firma lleva más de 33 años "invirtiendo, apoyando y transformando compañías líderes como Dorna Sports, Rovensa y Samy Alliance".

Bridgepoint Generaciones se ha constituido en colaboración con Amchor Investment Strategies, que actúa como gestor de fondos de inversión alternativos, y con el respaldo de Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesor jurídico.

Bridgepoint Group tiene previsto ampliar con el tiempo su oferta de patrimonio privado con estrategias adicionales como la deuda corporativa, permitiendo a inversores cualificados acceder a distintas estrategias de rentabilidad-riesgo.