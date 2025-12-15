Kibo Ventures lanza su cuarto fondo con 120M de BBVA Spark, los fundadores de Mahou, Javier de Jaime (CVC) y José de Mello

La española Kibo Ventures, una de las gestoras de venture capital líderes en el sur de Europa, ha lanzado el fondo Kibo Ventures Fund IV, un nuevo vehículo de 120 millones de euros diseñado para respaldar a la próxima generación de compañías tecnológicas globales surgidas en el Viejo Continente.

El primer cierre -completado en apenas seis meses pese a la crisis del capital riesgo- junto con los últimos compromisos, eleva el total comprometido a más de 100 millones de euros, apoyado por inversores institucionales, corporativos y family offices.

Entre los nuevos inversores se encuentran BBVA Spark; una de las familias fundadoras de Mahou, la mayor cervecera de España; el family office de Javier de Jaime, socio director de CVC; y José de Mello Capital, matriz del principal grupo empresarial familiar de Portugal.

También han renovado su apoyo relaciones de largo recorrido como CDTI Innvierte, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y varios fundadores de la cartera de participadas de Kibo Ventures.

El cuarto fondo de Kibo liderará rondas en etapas iniciales con inversiones en torno a cinco millones de euros, reservando el 40% del fondo para rondas de seguimiento. Se fijará en compañías transformadoras en deep tech, data, infraestructura de IA, ciberseguridad, robótica, IA física y aplicaciones verticales, incluidos sectores como defensa y espacio.

Con este fondo, Kibo Ventures consolida su plataforma de inversión tecnológica, superando los 500 millones de euros bajo gestión.

La cartera paneuropea de Kibo Ventures incluye inversiones en los principales hubs tecnológicos: Madrid, Barcelona, Berlín, Hamburgo, París, Londres y Lisboa.

Dos primeras inversiones

Kibo Ventures Fund IV ya ha completado dos inversiones. La primera en Theker, empresa que desarrolla robots autónomos capaces de operar en entornos industriales altamente complejos mediante una plataforma propia de visión y control basada en deep learning, liderando una ronda de 18 millones de euros.

Y la segunda en AnyFormat, plataforma fundada por exingenieros de Clarity.ai que permite a grandes corporaciones convertir documentos complejos en datos estructurados listos para analítica gracias a IA generativa y sistemas tipo agente.

Sunir Kapoor, presidente de Kibo Ventures. Imagen cedida.

En su apertura hacia nuevas fronteras más allá de Europa, y para abordar nuevas oportunidades y reforzar el puente con Silicon Valley, Kibo Ventures ha nombrado a Sunir Kapoor como presidente.

Emprendedor, ejecutivo corporativo e inversor con amplia experiencia en ambos ecosistemas (Panda Security, BBVA, Hitachi Digital Services o Atlantic Bridge, donde es socio), Kapoor apoyará a las participadas de Kibo en su expansión internacional -especialmente hacia EEUU- y contribuirá a mejorar sus opciones de venta, alianzas corporativas, además de apoyar en la consecución de deal flow global.

La firma liderada por Aquilino Peña, Javier Torremocha y José María Amusátegui también está ampliando su equipo de inversión con nuevas contrataciones en los principales hubs tecnológicos europeos; ha promocionado a Covadonga García-Valdés a principal, reforzando su plataforma paneuropea; y está desarrollando software propio y sistemas basados en IA para automatizar partes clave de su proceso de inversión.