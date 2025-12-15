Ardian compra el fabricante de telefonillos Fermax a MCH y Eurazeo

La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras y no se han revelado los datos financieros del acuerdo.

El fondo francés de capital privado Ardian ha llegado a un acuerdo exclusivo con MCH y Eurazeo para adquirir una participación mayoritaria en Fermax, el fabricante español líder en sistemas de intercomunicación, soluciones de domótica y tecnologías de control de acceso (videoporteros y telefonillos).

Se trata de la primera inversión del equipo de Ardian Expansion en España, subrayando su "compromiso de apoyar a empresas medianas líderes con un fuerte potencial de crecimiento internacional", indica la compañía gala.

Fundada en 1949 y con sede en Valencia, Fermax se ha consolidado como líder español en sistemas de intercomunicación digital (videoporteros) y conectada para viviendas colectivas, dominando todas las tecnologías clave de intercomunicación y expandiéndose progresivamente hacia la domótica y el control de accesos.

Con dos plantas de fabricación en Valencia, la empresa comercializa sus productos en más de 85 países de todo el mundo, beneficiándose de una "sólida reputación" entre distribuidores e instaladores.

La finalización de la transacción, cuyos datos financieros no han sido revelados, queda sujeta a las condiciones previas habituales y a la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes.

"Estamos encantados de asociarnos con Jeremy Palacio y su equipo para ayudarles a acelerar el crecimiento de Fermax, tanto en España como a nivel internacional, aprovechando nuestra red global y nuestra experiencia en la expansión de empresas innovadoras", señala Alexis Lavaillote, managing director de Expansion en Ardian.