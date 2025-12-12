Calcula tu pensión de jubilación y cuánto debes ahorrar con el simulador de Mutua Madrileña

Las claves nuevo Generado con IA Mutua Madrileña ha lanzado un simulador que permite calcular la pensión pública de jubilación y cuánto ahorro extra se necesita para mantener el poder adquisitivo tras el retiro. La herramienta es fácil de usar y pide datos como provincia, edad, años cotizados, tipo de empleo e ingresos anuales para estimar la pensión. El simulador también permite añadir ahorros ya destinados a la jubilación y calcula qué porcentaje del último salario estaría cubierto sumando pensión pública y ahorro privado. Un ejemplo muestra que, combinando pensión pública y ahorro en planes de pensiones, se puede cubrir hasta el 91% del último salario antes de jubilarse.

Llega el final de año y uno de los temas estrella es cuánto subirán las pensiones el año que viene, algo que se puede calcular una vez se conoce el IPC de noviembre.

Sin embargo, para la inmensa mayoría de los trabajadores, en especial aquellos que se jubilarán dentro de poco, la verdadera cuestión es “¿cuál será mi pensión cuando deje de trabajar?”. Una pregunta a la cual le sigue otra de manera inevitable: “¿será suficiente para seguir viviendo como hasta ahora?”.

La duda es más que razonable, mientras que la respuesta es imprescindible para poder organizar el futuro financiero. Ante esta preocupación, Mutua Madrileña, en el marco de su Observatorio de Pensiones, ha desarrollado un simulador que permite calcular cuál será la pensión pública de jubilación y cuánto ahorro adicional se necesita para mantener el poder adquisitivo tras el retiro profesional, es decir, qué hace falta para tener una jubilación ideal.

La herramienta, disponible en la página web del Observatorio, es intuitiva y fácil de usar, con el objetivo de que cualquier persona pueda acceder a una estimación de su pensión de la Seguridad Social y conocer igualmente qué más tiene que hacer en materia de ahorro privado para no perder poder de compra.

Para ello, la persona interesada sólo tiene que rellenar algunos datos, como su provincia de residencia, edad y cuántos años ha cotizado a la Seguridad Social. También tendrá que indicar si es asalariado o autónomo y cuáles son sus ingresos anuales. Con eso ya es posible estimar cuál será su pensión pública, el pilar sobre el que construir el resto del ahorro.

Además, la herramienta de Mutua permite indicar si se tiene algún ahorro destinado a la jubilación -ya sea en planes de pensiones individuales, de empleo o en otros productos-, el dinero en dichos vehículos de ahorro, las aportaciones previstas y el perfil inversor (de moderado a muy agresivos). A partir de esos datos, es posible calcular los ingresos adicionales que tendrá el interesado al jubilarse.

El resultado final del simulador permite entender mejor cuál será el poder adquisitivo tras el retiro profesional, ya que arroja qué porcentaje del último salario estaría cubierto con la pensión pública y los ingresos generados por el resto de productos de ahorro, si los hubiera.

La simulación se puede ajustar todavía más modificando la proyección de salario (por defecto se actualiza con el IPC), añadiendo ingresos adicionales, el estado civil o si se planea aumentar la aportación a productos de ahorro cada año.

Un residente en Madrid de 50 años con 25 cotizados a la Seguridad Social y un salario de 60.000 euros tendría, en el momento de su jubilación, una pensión pública de 46.526 euros, que correspondería al 69% de su último salario. En cambio, para el mismo caso, pero con un ahorro de 25.000 euros en un plan de pensiones individual, así como otros 50.000 en un plan de pensiones de empleo, y señalando que continuará aportando hasta el momento de su jubilación (el límite conjunto está en 10.000 euros anuales), a ese 69% de la pensión pública se suma otro 22%. Es decir, sus ingresos al jubilarse cubrirían el 91% del último salario.

Planificar la jubilación no es una tarea que deba dejarse para mañana. Contar con información clara y personalizada es el primer paso para tomar decisiones acertadas y asegurar el bienestar financiero en el futuro.

El simulador del Observatorio de Pensiones de Mutua Madrileña ofrece precisamente eso: una herramienta sencilla y fiable para conocer la situación financiera y diseñar una estrategia que te permitirá mantener la calidad de vida tras el retiro. Porque anticiparse es la mejor forma de garantizar una jubilación tranquila.