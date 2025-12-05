Mapfre escala hasta el 97,5% de La Financière Responsable y redobla su apuesta por la inversión de impacto social

Alberto Matellán asume la dirección general de LFR, con el objetivo de internacionalizar sus estrategias y lanzar nuevos productos de impacto junto a Mapfre.

Mapfre redobla su apuesta por la inversión sostenible y de impacto social con la compra de un 46,5% de la gestora francesa La Financière Responsable (LFR).

El grupo asegurador español entró en LFR con un 25% en 2017. En 2023, escaló hasta el 51% del capital.

Y con este tercer paquete de acciones, eleva su control mayoritario hasta el 97,5%. El regulador francés de los mercados (AMF) aprobó la operación en septiembre.

El 2,5% restante del capital sigue en manos de Olifan Group, una gestora de patrimonios gala que tiene vocación de mantener su participación minoritaria en LFR a largo plazo. El precio de la transacción no ha trascendido.

LFR administra activos por valor de 600 millones de euros y es una de las pioneras de la inversión con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG, por sus siglas en inglés) en Francia.

A comienzos de 2025, Mapfre nombró a Alberto Matellán como director general de La Financière Responsable, hasta entonces economista jefe de Mapfre Inversión. Su primer mandato, dentro del plan estratégico 2025-2027 de LFR, tiene como principal objetivo la internacionalización de sus estrategias de inversión.

Entre ellas, destacan la del Mapfre AM Inclusión Responsable, con 100 millones de euros, o la del Mapfre AM Capital Responsable, con unos 60 millones.

En su desarrollo internacional, LFR conservará su espíritu de boutique independiente, pero ahora con el respaldo de una gran multinacional del seguro como es Mapfre.

LFR tendrá autonomía para vender sus fondos a terceros clientes, aunque siempre bajo el mecenazgo de Mapfre. Pero también implementará su metodología de impacto en Mapfre Asset Management, Mapfre Investimentos (en Brasil) y en otros centros de inversión que el grupo tiene repartidos por el mundo.

Impacto líquido

En todo caso, "queremos reorientar la filosofía y los productos de LFR", avanza Matellán en conversación con este periódico. "Estamos trabajando para llevar el mundo de la inversión de impacto en el capital privado a los mercados públicos", en un nuevo concepto que Mapfre ha bautizado como "impacto líquido".

"Los inversores reciben mejor el impacto que la ESG. Al haber impacto, profundizas más en las compañías y, por tanto, corres menos riesgos. Y los resultados son más medibles", explica Matellán.

Esto supondrá moverse en las emisiones primarias y en las ampliaciones de capital de empresas más pequeñas y no tanto en los mercados secundarios de las grandes compañías, así como hacer más activismo en las empresas. También implicará el lanzamiento de nuevos productos de LFR de la mano de Mapfre.

Inès Segueni, gestora en LFR, pone en valor todo el trabajo hecho por la firma gala hasta el momento. Por ejemplo, "el fondo Mapfre AM Inclusión Responsable es el único de Europa en su categoría. Ningún fondo o agencia de rating tiene los datos que nosotros tenemos sobre la discapacidad".