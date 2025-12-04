España alcanza los 32 milmillonarios con 140.000M por transferir a las siguientes generaciones hasta 2040

España sigue aumentando su base de riqueza, con ocho milmillonarios más -cinco en neto, después de perder tres en los últimos doce meses-, hasta los 32 en total.

Así se desprende del informe 'Billionaire Ambitions Report 2025', elaborado por UBS. En este documento se refleja que estos 32 milmillonarios españoles acumulan un patrimonio de 213.100 millones de dólares (183.500 millones de euros), lo que supone un incremento del volumen del 21,5% de un año a otro.

El informe del banco privado suizo destaca el caso de Amancio Ortega, fundador y máximo accionista de Inditex. La fortuna del gallego ha crecido en 21.000 millones de dólares (18.100 millones de euros), hasta un patrimonio neto total de 124.000 millones de dólares (107.000 millones de euros).

Esto implica que la fortuna de Ortega equivale a un 58,2% del montante que amasan los 32 más ricos del país. En lo que llevamos de 2025, el fundador de Zara lleva invertidos unos 2.000 millones de euros a través de su holding Pontegadea. Casi todo en inmobiliario: más de la mitad en logística y oficinas, pero también en hoteles.

Por ejemplo, se ha hecho con la sede del Grupo Planeta en Barcelona por 250 millones de euros, con el Sabadell Financial Center en Miami (EEUU) por 236 millones, con una participación del 49% en PD Ports para entrar en el sector portuario británico, o con el complejo The Post (alquilado a Amazon) en Vancouver (Canadá) por unos 680 millones.

A grandes rasgos, se estima que este selecto grupo de privilegiados transferirá unos 162.100 millones de dólares (140.000 millones de euros) a las siguientes generaciones en los próximos 15 años.

En relación con España, Pablo Carrasco, director general de UBS Wealth Management España, destaca que el país "sobresale en el informe de este año por el notable aumento de la riqueza multimillonaria y por una mayor concentración de patrimonio familiar. Las grandes fortunas crecieron un 21,5% en 2025, impulsadas en buena parte por la sólida evolución de algunos de los principales empresarios del país, lo que refleja la resiliencia del tejido empresarial español".

Los más de 140.000 millones de euros previstos en transferencias patrimoniales en la próxima década y media, hasta 2040, "subrayan la necesidad de una planificación a largo plazo, una adecuada gobernanza familiar y un enfoque disciplinado en los procesos sucesorios", añade Carrasco.