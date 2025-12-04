Alinia cierra una ronda de 6,5 millones de euros liderada por Mouro Capital y empieza a trabajar con Santander

Alinia, la startup que lideran la creadora del área de ética algorítmica de X (la antigua Twitter), la catalana Ariadna Font, y el asesor de Hugging Face Carlos Muñoz, ha recaudado 7,5 millones de dólares (6,5 millones de euros) en una ronda de financiación liderada por Mouro Capital.

También han participado en la inyección de dinero fondos como Raise Seed For Good, Speedinvest y Precursor Ventures.

La firma ha logrado la financiación, precisamente, en un momento en el que la compañía suma como cliente a Grupo Santander, uno de los bancos más grandes del mundo, además de otras scaleups en Estados Unidos como Origin Financial.

La tecnología de Alinia habilita el control a escala de asistentes de inteligencia artificial en industrias reguladas, integrando guardarraíles a tiempo real y controles de riesgos directamente en los sistemas de IA.

Así, Alinia proporciona a las empresas un marco unificado para "garantizar la transparencia, la trazabilidad y el control" sobre sus sistemas de IA.

La próxima versión de Alinia habilitará la creación de compliance controllers, diseñados a medida según políticas y regulaciones específicas.

"La innovación no puede escalar sin confianza. La IA no puede transformar la industria financiera si no se implementa de manera responsable, explicable y auditable a gran escala", señala Manuel Silva Martínez, general partner de Mouro Capital.

La empresa reúne talento de primer nivel procedente de Twitter, IBM, Hugging Face y Sony AI para habilitar compliance y auditoría en tiempo real en agentes de IA para entornos regulados.