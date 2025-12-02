Mundi registra el megafondo Kembara apoyado por el FEI, Criteria y el CDTI y amplía su capacidad a 1.250 millones

Invertirá en sectores como eficiencia energética, movilidad verde, inteligencia artificial y tecnología espacial, con un compromiso especial en empresas españolas.

Kembara tendrá una duración de hasta 12 años y su primer cierre se producirá al alcanzar los 600 millones de euros.

El fondo eleva su capacidad objetivo a 1.250 millones de euros para invertir en empresas tecnológicas y de clima, principalmente en la UE.

Mundi Ventures ha registrado el megafondo Kembara en la CNMV, con el respaldo del FEI, Criteria y el CDTI.

Kembara, el megafondo de capital privado en tecnología y clima que lleva varios años preparando Mundi Ventures, la gestora de Javier Santiso, por fin ve la luz con su registro en la CNMV.

El vehículo, que había recibido compromisos de inversión de 350 millones de euros por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) o de 100 millones por parte de CriteriaCaixa, aspiraba a levantar hasta 1.000 millones de euros en total.

Sin embargo, el objetivo de captación final ha sido ampliado por folleto a los 1.250 millones gracias a los fondos paralelos, con la meta de invertir en empresas emergentes de base tecnológica, principalmente dentro de la Unión Europea, aunque de forma oportunista también podría hacerlo en Reino Unido y EEUU.

Y su duración será de diez años, prorrogables por dos periodos de un año cada uno, hasta los doce años en total. El primer cierre tendrá lugar al alcanzar los 600 millones, esto es, casi la mitad del fondo.

"El fondo busca agregar un valor agregado significativo a las empresas de su cartera, a través de la propiedad activa, el apoyo a la recaudación de capital, el desarrollo comercial y el apoyo en la gestión del talento, así como en la ampliación operativa", reza el folleto.

En climate tech, invertirá en temáticas como eficiencia energética, movilidad verde, economía circular, nuevos materiales, agricultura y acuicultura sostenibles. Mientras que en deep tech lo hará en inteligencia artificial, computación cuántica, robótica o tecnología espacial.

El documento establece que Mundi se compromete a que el fondo invertirá, al menos, una cuantía equivalente a 1,2 veces el compromiso de inversión del CDTI a través de Innvierte Economía Sostenible SICC en empresas españolas.