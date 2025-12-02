Dos ex Bestinver y Andbank lanzan el fondo Almenara con 50 millones para invertir en biotecnológicas españolas

Almenara acompaña activamente a sus participadas y cuenta con un consejo asesor formado por expertos del sector biotecnológico y financiero.

El fondo apuesta por compañías como Bioo, Myruns, Evolgene, BiteRight y Mecwins, todas con potencial para liderar sus sectores a nivel mundial.

Su nuevo fondo, LifeTech Innovation Fund, prevé captar entre 35 y 50 millones de euros para invertir en cinco a siete empresas biotecnológicas seleccionadas de más de 150 candidatas.

Dos ex de Bestinver (Ignacio Arce) y Andbank (David Tomás) han unido sus caminos para sacar adelante el proyecto de Almenara Capital Partners, una boutique de inversión enfocada en capital privado con sede en Luxemburgo y que opera también desde sus oficinas en Madrid y Londres.

La última iniciativa de Almenara ha sido lanzar el fondo LifeTech Innovation Fund, que aspira a levantar entre 35 y 50 millones de euros para invertir entre cinco y siete compañías biotecnológicas. Un vehículo que, en su escenario base, daría una TIR neta superior al 35% en seis años.

En la práctica, el fondo funciona como un club deal plural, puesto que las cinco compañías iniciales ya han sido seleccionadas de entre un universo de más de 150 empresas tecnológicas.

"Queremos llevar el capital inteligente hacia las pymes y el talento español. Queremos que España se convierta en el hub europeo del I+D", señala Arce en conversación con este periódico.

Los fundadores de Almenara actúan como inversores activistas, acompañando a sus compañías en todo el proceso de negocio: a nivel financiero, comercial o técnico. "Buscamos crear una comunidad, fomentar las sinergias entre nuestras compañías", con las que sellan acuerdos de exclusividad para levantar capital y desarrollarlas.

Cartera

Sus participadas son: Bioo, que está desarrollando las ciudades biotecnológicas del futuro con tecnologías que integran procesos naturales capaces de generar energía, ahorrar agua, absorber CO2, reducir el calor urbano y minimizar la contaminación lumínica; Myruns, líder en tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) al sustituir al aluminio por una tinta biocelulósica apta para la industria alimentaria y farmacéutica; o Evolgene, primera empresa capaz de producir bioetanol 2G a nivel global, siendo económica y comercialmente viable.

Las otras dos son BiteRight, una solución de implantología dental guiada que hace las operaciones más cortas y menos invasivas y a las clínicas más rentables, y Mecwins, que ofrece diagnósticos ultratempranos con sensibilidad femtogramo, detectando Alzheimer, sepsis y patologías cardiovasculares antes que cualquier alternativa, acelerando la intervención en momentos críticos.

Consejo asesor

"Todas ellas están preparadas para ser líderes mundiales en sus nichos de mercado o sectores", confía Arce. Si llegan al cierre en su máxima capacidad, podrían añadir dos compañías privadas más. Entre tanto, las desinversiones están planteadas cada 24 o 36 meses para dar un retorno anticipado a los partícipes.

El primer cierre del fondo se hizo antes del verano, el segundo será antes de fin de año y el tercero y último tendrá lugar entre enero y febrero de 2026.

Arce trabajó más de una década como analista sénior de renta variable en Bestinver Securities. Por su parte, Tomás estuvo dos décadas en Andbank como gestor sénior de carteras, especialista en acciones y ETF, tras haber pasado antes por Inversis o CAF.

Para profesionalizar el fondo y dotarse de más ideas de inversión y conocimiento técnico en los subsectores donde operan, Almenara ha conformado un consejo asesor con profesionales como Josep Ruano Bou (BiteRight y ex NTT), María Muñoz (exportavoz económica de Ciudadanos y hoy en Kreab), Fernando Torrente (socio en Baker McKenzie), José Parra de Haro (exgestor en entidades financieras como Iberagentes, FG Inversiones Bursátiles, Bestinver o Banco Madrid) o Manel Peiró (director del Instituto de Gestión Sanitaria en EsadeGov).

También con Jordi Ruano Bou (Hipra), Michelle Alfaro (ex Microsoft y hoy fundadora y CEO de ApeironSumus) y Alberto Sarmentero (Euroamsa y Gibiomed).