Santalucía AM prepara para 2026 activos privados, un fondo de metales preciosos y una gestión de carteras renovada

Santalucía Asset Management prepara un 2026 que vendrá cargado de novedades. Santalucía quiere abrir su gestora hacia el exterior y, para ello, la hoja de ruta contempla lanzar activos privados, un fondo de inversión libre multicrédito o un fondo de metales preciosos como el oro, así como relanzar el servicio de gestión discrecional de carteras.

El brazo de inversión de la aseguradora española va a cerrar un ejercicio de transición donde ha integrado la gestión de su balance corporativo con la gestión de activos para los clientes del grupo, para que así Santalucía AM gestione unos 17.000 millones de euros, sea más eficiente y genere nuevos negocios de escala.

Al frente de la gestora se han puesto Carlos Babiano como CEO y Agustín Bircher como director de Inversiones, ambos con amplia experiencia en el grupo al cargo del balance, tras la salida de Gonzalo Meseguer.

Alternativos, oro y GDC

Desde 2015, Santalucía ya invierte sus propios recursos corporativos (el balance del grupo o las primas de los seguros) en activos alternativos, sobre todo privados. De hecho, cuenta con uno de los mayores fondos de capital riesgo de España en colaboración con Altamar, de casi 500 millones de euros.

Este fondo, con carácter evergreen (siempre en funcionamiento, sin fecha de vencimiento), incluye capital privado, deuda privada, infraestructuras, venture capital, inmobiliario y hedge funds. Santalucía AM está en conversaciones con la CNMV para estudiar la forma en cómo abrirlo a clientes, en un principio para inversores profesionales e institucionales medianos.

En paralelo, ultima el registro de un fondo de inversión libre (FIL) que hará crédito estructurado o situaciones especiales de crédito, y que estaría listo en los primeros meses de 2026.

En el terreno de los líquidos, y dado el rally del oro de casi el 60% este año, Santalucía AM también analiza un futuro fondo de metales preciosos, con el oro como activo estrella, y donde predominará la gestión activa en estos metales.

“Los países emergentes y sus bancos centrales cada vez acumulan más activos de este tipo como reserva, son grandes promotores de un mundo con más alternativas financieras al dólar”, ha puesto énfasis Babiano.

Otro de los servicios estrella que el brazo de inversión de Santalucía empujará el año que viene será la gestión discrecional de carteras (GDC) de fondos, dirigida a clientes por encima de 50.000 euros.

Su relanzamiento, con fichajes de más comerciales o asesores, tendrá lugar en el segundo trimestre y la GDC ya parte de casi 50 millones de euros comercializados entre clientes de rentas altas procedentes de la antigua Alpha Plus, que fue absorbida por Santalucía AM.

En estos momentos, la red de oficinas de Santalucía dispone de unos 85 gestores patrimoniales, y la intención del grupo asegurador es doblar esta cifra a medio plazo.

Visión de mercado

Para el ciclo que comprenderá entre 2026 y 2028, Santalucía AM prevé un contexto de mercado con menor volatilidad cíclica, un riesgo de recesión bajo, inflación controlada, tipos de interés positivos y pendientes de deuda más empinadas por normalización del ciclo.

Dentro de esta foto, “lo previsible es que Estados Unidos se desacelere, Alemania mejore y Europa deje atrás la recesión industrial”, ha delineado Bircher.

En renta fija, Santalucía AM se muestra neutral en duración. En los fondos mixtos, la parcela de renta variable está infraponderada en niveles del 40%. Y en bolsa, sus apuestas son sectores como el consumo básico, el consumo estable y la salud.

Y, en cuanto al Ibex 35, que este año ha superado la barrera histórica de los 16.000 puntos, Antonio Manzano, su responsable de Renta Variable, considera que en 2026 corre el riesgo de quedarse por debajo del resto de parqués. Máxime cuando en la banca, su gran impulsor en 2025, “las grandes palancas del sector están agotadas: tipos de interés bajando, bases de costes subiendo y con los bancos cotizando ya a más de una vez valor en libros”.