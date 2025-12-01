Qualitas Funds (P10) lanza su tercer fondo de coinversiones en el 'mid market' con 200 millones de euros

Qualitas Equity Funds, la plataforma de inversión de capital privado con sede en Madrid y propiedad de la estadounidense P10, ha lanzado su tercer fondo de coinversiones de private equity, Qualitas Funds Direct III, con un tamaño máximo de 200 millones de euros, el doble que el anterior.

El fondo se estructurará a través de entidades de capital riesgo españolas y tiene como objetivo construir una cartera de coinversiones de 25 a 30 compañías del lower mid-market.

Además, seguirá su estrategia de diversificación tanto a nivel geográfico (80% en Europa y hasta un máximo del 20% a EEUU), como a nivel sectorial, invirtiendo en una amplia gama de sectores, con un enfoque particular en "aquellos impulsados por vientos de cola y con un crecimiento superior al del conjunto de la economía", explican desde la gestora.

Los fondos de coinversión de Qualitas Funds invierten en compañías del lower mid-market junto a gestores especializados "de primer nivel".

El fondo previo, Qualitas Funds Direct II, cerró en su tamaño máximo de 100 millones de euros en julio del pasado año. Este fondo está finalizando su etapa de inversión y cuenta actualmente con un total de 25 compañías aprobadas en cartera.

P10 y EEUU

Qualitas Funds ha emprendido un proyecto de crecimiento que le ha llevado a ampliar su número de socios de tres a cinco, todo ello tras lanzar un fondo de 80 millones (Qualitas Funds US I) para invertir en las estrellas americanas del capital riesgo apoyado en la filial de P10, RCP Advisors.

Cabe recordar que la americana P10 pagó 88 millones de euros por la compra de Qualitas Funds, y los fundadores Sergio García y Eric Halverson pasaron a ser accionistas de P10 junto con el equipo sénior de Qualitas Funds. A cierre de septiembre, Qualitas gestionaba 1.325 millones de euros en activos.