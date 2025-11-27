El FEI compromete 40 millones de euros al fondo de defensa de Nazca Capital

La operación se enmarca en la estrategia del Grupo BEI de fortalecer la industria europea de seguridad y defensa, apoyada por el programa InvestEU.

El objetivo del fondo es invertir en empresas innovadoras que desarrollen soluciones de uso dual, tanto civil como de defensa, dentro de la UE.

Esta inversión se suma a los 294 millones de euros previamente aportados por el CDTI, comprometiendo ya 334 millones de los 600 millones que busca el fondo.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) invertirá 40 millones de euros en el fondo Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I FCR.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el brazo inversor del BEI, que preside Nadia Calviño, ha desvelado su compromiso de inversión en el fondo de defensa de Nazca Capital. El organismo invertirá 40 millones de euros en el fondo Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I FCR.

El desembolso del FEI-BEI se suma así a la inversión ya realizada por el CDTI de 294 millones de euros en este fondo, cuyo objetivo principal es invertir en empresas innovadoras que desarrollen soluciones de uso dual (civil y defensa).

De esta forma, Nazca ya tiene comprometido más de la mitad (334 millones) del volumen máximo a levantar, 600 millones de euros, con tan sólo dos inversores institucionales de carácter público.

La inversión contribuye a la línea de acción transversal del Grupo BEI de reforzar la industria europea de seguridad y defensa y a su programa TechEU para acelerar la innovación en la UE.

La operación del FEI está respaldada por el programa InvestEU mediante su producto Defence Equity Facility.

Como avanzó Calviño hace unas semanas, el BEI busca financiar la defensa en Europa con 4.500 millones de euros en 2026. Esto es, con 1.000 millones más que en 2025.

El anuncio se ha hecho público apenas un par de días después de que Indra lanzara su propio fondo de defensa de hasta 200 millones de euros con GVC Gaesco Alternative Investments, donde el 51% como mínimo deberá estar invertido en España y el sector público sólo podrá comprometer hasta un 49% del capital total.

Además, Hyperion, de Pablo Casado y Ricardo Gómez-Acebo Botín, ya aspira a levantar un segundo fondo de defensa de 500 millones tras haber cerrado el primero en 150 millones con 100 millones de euros más de coinversiones.