Yielco lanza un fondo de capital riesgo con sesgo 'value' en Europa y abre 20 millones a inversores españoles

La gestora alemana Yielco Investments ha lanzado su octavo fondo de capital privado de 300 millones de euros, el tercero centrado en Europa y en formato fondo de fondos, que invertirá en activos primarios y secundarios en el segmento de las pequeñas y medianas empresas europeas con orientación value investing.

El fondo Yielco Private Equity Europe III contará con dos formatos de inversión: un vehículo en Luxemburgo y una sociedad de capital riesgo domiciliada en España. Esta última tendrá capacidad para 20 millones de euros, y estará abierta a inversores institucionales y familiares.

La TIR neta objetivo asciende al 16%, y la cartera estará formada por unos 15 fondos subyacentes, con un peso del 25% en Reino Unido y presencia en Alemania, Francia, Países Bajos, España, Italia y los países nórdicos.

Según los responsables de Yielco, ya tienen identificados 4 de los 15 fondos de la cartera: un holandés, un noruego, un inglés y un español. En clave española, María Sanz, socia de Private Equity de Yielco, ha avanzado que el fondo escogido será la cuarta añada de Phi Industrial, con quien ya han colaborado previamente.

Como ha adelantado Julián Álvarez, country head en España, el primer cierre de la SCR tendrá lugar a comienzos de enero. Aunque no está definida la cuantía, y el fondo todavía no ha sido inscrito en la CNMV, ya han recibido "bastante interés" de potenciales inversores.

Desde Yielco cuentan con mantener su promedio histórico de rentabilidades, que en programas anteriores les ha llevado a batir sus expectativas con TIRes netas de entre el 15% y el 17%, frente a objetivos iniciales del 14%.

Para lograrlo, mantendrán una línea continuista con los fondos de coinversiones Defensive I y II, intentando comprar compañías no cotizadas un 40% o 50% por debajo de su valoración de mercado y utilizar poca deuda para ello. Como máximo, la deuda podría equivaler a tres veces el ebitda de la empresa en cuestión.

Recorrido en España

A través de sus diferentes estrategias, Yielco cuenta ya con 80 inversores en España, casi todos institucionales, y ha formalizado dos mandatos con el banco privado de Javier Marín y Warburg Pincus, Singular Bank.

Además, ha sellado diez compromisos de inversión en fondos locales a través de cuatro gestoras españolas (Sherpa Capital o la propia Phi Industrial), y ha acometido tres inversiones directas en nuestro país.