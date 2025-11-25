Solventis refuerza su banca privada y su gestora de fondos con dos ex EDM

Las áreas de banca privada y gestión de activos de Solventis gestionan actualmente un patrimonio conjunto de casi 610 millones de euros, según datos de Inverco.

Johan Svensson asume la dirección de Renta Variable Global de la gestora, tras diez años como analista y gestor en EDM y experiencia previa en UBS y Banco Sabadell.

Julio Añoveros se une como socio de Wealth Management tras casi una década como director en gestión de patrimonios de EDM y una amplia trayectoria en banca privada.

Solventis ha reforzado su banca privada y su gestora de fondos incorporando a dos ex directivos de EDM: Julio Añoveros y Johan Svensson.

Solventis, el grupo financiero independiente que preside Alberto Moro, se ha aprovechado de los movimientos internos que se están produciendo en EDM, ahora perteneciente al Grupo Mutua, para pescar talento en la boutique catalana.

Ha incorporado a Julio Añoveros como socio de Wealth Management y a Johan Svensson como director de Renta Variable Global de la gestora.

Añoveros ha sido los últimos nueve años y medio director en el área de gestión de patrimonios de EDM. Tras iniciarse como asesor de inversiones en Banif (hoy Santander PB) y BNP Paribas, luego fue subdirector de Banca Privada en Banco Urquijo (hoy en Sabadell), director territorial en Arcalia Patrimonios (a la postre absorbida por Bankia Banca Privada) y director de Banca Patrimonial en Banco Espírito Santo (Novo Banco).

Por su parte, Svensson ha ejercido la última década como analista financiero y gestor de fondos en EDM. Antes fue analista en UBS y el director de Relación con Inversores de Banco Sabadell durante otros diez años.

Fundado en 2002 por profesionales con una dilatada experiencia en banca de inversión y con sedes en Barcelona, Madrid y Vigo, los servicios de Solventis se dividen en tres grandes áreas: banca corporativa y de inversión; banca privada y gestión de activos.

Las dos áreas en las que se insertan administran un patrimonio total de casi 610 millones de euros, con datos de Inverco. La gestora cuenta con 272 millones entre fondos de inversión y sicav y, por otro lado, el grupo canaliza 335 millones en gestión discrecional de carteras de fondos. Todo ello sin contar con otros mandatos o inversiones directas en acciones y bonos.