Santander saca un fondo de 200 millones de euros para infraestructura, logística e inmobiliario

La gestión del fondo será 100% interna de Santander, liderada por Borja Díaz-Llanos, responsable global de Alternativos en Santander Asset Management.

El vehículo tendrá una vida inicial de cinco años, prorrogables hasta siete, y adoptará un enfoque de inversión global en digitalización, transición energética, transporte y economía circular.

El fondo, denominado Santander Infra Select Portfolio FCR, invertirá más del 80% en infraestructura y logística, y hasta un 20% en sector inmobiliario.

Santander ahonda en su ofensiva por los activos alternativos. Santander Alternative Investments ha lanzado un fondo con capacidad para 200 millones de euros que invertirá más de un 80% de su cartera en los sectores de infraestructura y logística, y hasta un 20% en el sector inmobiliario.

El vehículo, bautizado como Santander Infra Select Portfolio FCR, tendrá una vida de cinco años, prorrogables por la gestora de alternativos del Santander hasta los siete según las circunstancias del mercado.

Como recoge su folleto, su política de inversión se centrará en todo aquello relacionado con las temáticas de digitalización, transición energética, transporte, economía circular y otro tipo de activos alternativos y, residualmente, en el sector inmobiliario. Y tendrá enfoque geográfico global.

El fondo es 100% marca Santander, sin colaboradores externos, por lo que será gestionado por el equipo capitaneado por Borja Díaz-Llanos, responsable global de Alternativos en Santander Asset Management.

El nuevo fondo de activos ilíquidos de Santander sigue la estela del lanzado el pasado verano, Santander Private Equity Select Portfolio FCR, un vehículo de 200 millones para profundizar en los mercados privados que invierte internamente en estrategias de capital riesgo como buyouts, growth y venture capital.

Este proyecto se da a conocer semanas después de que Santander culminara la unión de su gestora de fondos de inversión y su gestora de banca privada. La integración de Santander Asset Management y Santander Private Banking Gestión ha dado lugar a una unidad con más de 127.000 millones de euros bajo gestión y un equipo de 130 especialistas en inversión.