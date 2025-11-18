Ship2B obtiene 65M para su segundo fondo de impacto del FEI, ICO, Sabadell, VidaCaixa o el Ayuntamiento de Barcelona

BSocial Impact Fund II incorpora un modelo de blended finance que combina capital institucional con mecanismos de protección, como la cobertura de primeras pérdidas.

El nuevo fondo invertirá en startups que mejoren la calidad de vida de colectivos vulnerables y de la tercera edad, o que contribuyan a la descarbonización y regeneración de ecosistemas.

La operación cuenta con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), Axis (Grupo ICO), Banco Sabadell, VidaCaixa, ICF y varios family offices españoles.

Ship2B Ventures ha obtenido 65 millones de euros para su segundo fondo de impacto, BSocial Impact Fund II, con un objetivo final de 80 millones.

Ship2B Ventures, un fondo de inversión especializado en impacto social, ha obtenido 65 millones de euros para su segundo vehículo, el BSocial Impact Fund II, con un tamaño final objetivo de 80 millones, ha informado en un comunicado.

La operación ha contado con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), Axis (Grupo ICO), Banco Sabadell, VidaCaixa, Institut Català de Finances (ICF) y varios family offices españoles, a los que próximamente se incorporarán Cofides, a través del Fondo de Impacto Social (FIS), y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de su nuevo fondo, Barcelona Investment Fund (BIF).

El nuevo vehículo "invertirá en startups que mejoren la calidad de vida de colectivos vulnerables y de la tercera edad o contribuyan a la descarbonización de sectores industriales clave y a la regeneración de ecosistemas", según la gestora barcelonesa.

Con este primer cierre de 65 millones de euros, la gestora supera los 120 millones de euros bajo gestión.

BSocial Impact Fund II incorpora un modelo de blended finance que combina capital institucional con mecanismos de protección de la inversión, como la cobertura de primeras pérdidas.

Su fondo anterior, BSocial Impact Fund I, alcanzó su hard cap de 55 millones de euros y cuenta con una cartera de más de 30 compañías, con casos como Qida, Ocean Ecostructures y 011H, entre otros.