Metagestión segrega una docena de acciones rusas en uno de sus fondos

Las sanciones internacionales por la guerra en Ucrania impiden vender las acciones rusas, a pesar de que existen ofertas por encima de su valor actual.

Entre las acciones segregadas figuran compañías rusas como RusHydro, Gazprom, Sberbank, Rosneft Oil, Lukoil, Novatek y Severstal, con algunas valoradas incluso a cero.

Los partícipes del fondo recibirán participaciones proporcionales en este compartimento especial, que se ha creado debido a la escasa liquidez de estos activos.

Metagestión ha creado un compartimento de propósito especial (side pocket) en su fondo Metavalor Global para segregar activos rusos que representan el 2,3% de la cartera.

Metavalor Global, fondo de Metagestión con casi 60 millones de euros bajo gestión, ha inscrito en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un compartimento de propósito especial (side pocket) en el que se integran o segregan los activos rusos que tiene en cartera y que representan un 2,3% del total.

"Los partícipes recibirán, en proporción a su inversión en el fondo, participaciones del compartimento de propósito especial creado", reza el documento enviado al supervisor.

La creación del compartimento de propósito especial resulta necesaria debido a la existencia en la cartera del fondo de un porcentaje de activos de escasa liquidez superior al 1% del patrimonio del fondo, lo cual determina la posibilidad de crear un compartimento de propósito especial de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

En el fondo de Metagestión, hay una docena de compañías rusas cuyas acciones suponen un peso relativo de entre el 1,0529% y el 0,0022%. Aparecen nombres de empresas como RusHydro, Gazprom, Sberbank, Rosneft Oil, Lukoil, Novatek o Severstal. Incluso, las acciones de PhosAgro han sido valoradas a cero.

Metavalor Global está gestionado por Santiago Moro y sube un 19,9% en lo que llevamos de 2025 tras haberse revalorizado un 8,65% el año pasado.

Posibles soluciones

Según Moro, CEO y director de Inversiones de Metagestión, la posición en acciones rusas es "muy pequeña" y no afecta al resto de fondos de la entidad. Con la norma anterior, el límite de posiciones ilíquidas en los fondos con el que se podía crear un side pocket era del 5%.

"Hay un bróker inglés que nos ha hecho una oferta por esa posición un 21% arriba de su valor actual, pero no se pueden vender las acciones por las sanciones internacionales que pesan sobre Rusia por la guerra en Ucrania. Le hemos presentado varias fórmulas al regulador para venderlas, pero no acepta ninguna. En todo caso", explica el gestor, "si se levantaran las sanciones en cuanto a la prohibición de compraventa de títulos rusos, estas acciones tendrían mucho valor con respecto a la cotización actual en la Bolsa de Moscú".

La guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, sigue activa, con intercambios de ataques, ofensivas rusas en varias zonas, y operaciones defensivas y de contraataque por parte de Ucrania.

El frente está marcado por combates intensos, en especial en la región de Donetsk y alrededor de la ciudad de Pokrovsk, aunque ninguna de las partes ha logrado avances estratégicos significativos en las últimas semanas.