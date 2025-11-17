Sunny Asset Management compra Lonvia Capital tras su cierre en España

Sunny Asset Management ha anunciado, sujeto a la aprobación de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF), la adquisición de la gestora Lonvia Capital, especializada en acciones europeas de pequeña y mediana capitalización y que, como informó EL ESPAÑOL-Invertia, ha cerrado su sucursal en España y ha abandonado sus operaciones tras la debacle de patrimonio y resultados.

Esta transacción representa "un paso clave" en la estrategia de crecimiento de Sunny AM, tras la adquisición de Pléiade AM a principios de 2025 y la alianza estratégica establecida con Quadrille Capital.

Las estrategias actuales de Lonvia "fortalecerán la gama de fondos Sunny AM, especialmente en los ámbitos de crecimiento e innovación", resaltan desde la firma gala.

"Tras lanzar su división de tecnología a principios de 2025 con la adquisición de Pléiade AM y la alianza con Quadrille Capital, Sunny AM continúa su desarrollo con la adquisición de una empresa especializada en pymes europeas en crecimiento. Esta experiencia, aunque no se centre únicamente en el universo tecnológico, naturalmente enriquece dicho campo, ofreciendo una exposición acumulada a las compañías europeas innovadoras y tecnológicas", afirma Christophe Tapia, CEO y fundador de Sunny AM.

Sunny AM, que cuenta con 1.300 millones de euros en activos bajo gestión o asesoramiento, se define como un experto en bonos 100% independiente. Aunque también oferta estrategias de renta variable y soluciones a medida.

Lonvia, fundada por Cyrille Carrière y François Badelon tras haber acometido numerosos fichajes de relumbrón en Groupama AM, Amiral Gestion y Edmond de Rothschild AM, gestiona en la actualidad poco más de 95 millones de euros, y sus dos fondos principales acumulan rentabilidades negativas del 1,95% (Lonvia Mid-Cap Europe) y del 5,5% (Lonvia Mid-Cap Euro) desde inicio.

Ahora, el distribuidor oficial de los fondos de Lonvia en España es la boutique ACCI Capital Investments.