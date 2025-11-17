Economía y el FEI lanzan un fondo de 500 millones para inversiones verdes e infraestructuras digitales

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) han puesto en marcha este martes un nuevo instrumento financiero, denominado Clima & Infraestructura y dotado con 500 millones de euros con cargo al Fondo de Resiliencia Autonómica, para apoyar inversiones verdes y de infraestructuras digitales a través del capital de pymes y empresas de mediana capitalización.

Los dos organismos han reseñado en una nota de prensa que esta iniciativa se ha presentado con la participación de representantes del FEI, del ministerio, de gestoras de fondos de capital y de SpainCap, patronal del capital riesgo español.

En concreto, han desgranado que el instrumento está dirigido a fondos de infraestructura centrados en acción climática, sostenibilidad y digitalización que invierten en ámbitos como la transición energética -incluyendo generación, distribución y almacenamiento de renovables-, la eficiencia energética, el transporte sostenible, los servicios alimentarios sostenibles y las infraestructuras digitales.

El ministerio ha destacado que el nuevo instrumento contribuye a ampliar las opciones de financiación para pymes, midcaps y proyectos de infraestructura, apoyando la transición verde y digital y respondiendo a la "creciente demanda" existente en el sector de fondos de capital para acceder a este tipo de financiación.

Según han indicado, Clima & Infraestructura está financiado a través del FRA, que canaliza recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del programa Next GenerationEU para impulsar inversiones medioambientales y sociales en las comunidades autónomas.

El fondo está liderado por el propio ministerio y gestionado en colaboración con el grupo BEI, en tanto que la puesta en marcha de este instrumento se suma al "exitoso despliegue" que el FEI realiza de otros mecanismos de apoyo a pymes y midcaps con fondos Next GenerationEU, como el Instrumento de Financiación Alternativa para el Desarrollo Sostenible y el Programa de Garantías del Compartimento de Estado InvestEU.