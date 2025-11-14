Aena entra en la cartera de Mutuactivos

En un momento en el que la bolsa española destaca como una de las más rentables del mundo, la gestión activa se vuelve crucial para encontrar nuevas oportunidades y batir al mercado.

Buen ejemplo de ello está en Mutuactivos, la firma de Mutua Madrileña que aplica una gestión predominantemente activa en sus fondos de inversión. Recientemente, fruto del análisis y de la búsqueda constante de oportunidades, la gestora acaba de incluir en la cartera de Mutuafondo España, su fondo especializado en bolsa española, un nuevo valor: Aena.

Ángel Fresnillo, responsable de Mutuafondo España, fondo que este año se revaloriza más de un 40%, asegura que la oportunidad surge, precisamente, de una reacción negativa del mercado ante el nuevo plan estratégico de Aena. "Ha caído desde máximos un 10% porque al mercado no le ha gustado el nuevo ciclo inversor que viene", y porque en los últimos días ha habido cierto ruido político con respecto a una posible congelación en las tarifas, explica el gestor.

Sin embargo, donde el mercado vio un problema, el equipo de Mutuactivos ve una valoración atractiva. "Para nosotros, es una oportunidad", señala Fresnillo.

En palabras del gestor, la filosofía del fondo se centra en buscar "calidad a buen precio", aprovechando los episodios de volatilidad para tomar posiciones en valores con potencial. Siguiendo esta estrategia, el equipo de renta variable de Mutuactivos ha identificado una ventana de entrada en el gestor aeroportuario.

La tesis de Mutuactivos se basa en dos pilares que el mercado parece estar infravalorando. Primero, las inversiones en la parte regulada (la actividad estrictamente aeroportuaria) en el nuevo periodo regulatorio se van a remunerar a retornos atractivos, superiores al 7%.

Segundo, y más importante, el mercado ha penalizado el elevado porcentaje de inversión destinado a activos no regulados, sin valorar adecuadamente su potencial.

Sin embargo, Fresnillo es claro al respecto: "esos activos no regulados son de los más rentables para Aena". Se refiere concretamente a la superficie de los aeropuertos que alojan espacios comerciales, como tiendas y restaurantes, así como los parkings de los aeropuertos. Unos espacios que el nuevo plan estratégico de Aena pretende ampliar y cuyos ingresos actualmente ya están creciendo al 10%.

La conclusión del equipo de Mutuactivos es que el gestor aeroportuario español representa una excelente ecuación rentabilidad-riesgo: "nos parece que es una compañía en la que el riesgo-beneficio es bastante atractivo".

Además, la toma de una posición en el gestor aeroportuario se enmarca en la estrategia de diversificación de la cartera de Mutuafondo España.

Positivos en banca

Este movimiento convive con otras posiciones estructurales del fondo, donde el sector financiero sigue teniendo un peso relevante (en torno al 20%), aunque el equipo ha procedido a "calibrar los pesos" tras las fuertes subidas. Fresnillo considera que los bancos no están caros, “porque vienen de cotizaciones muy deprimidas históricamente”.

Junto a los bancos, destaca también el peso en el fondo de compañías como Redeia, Inditex, Cirsa, Colonial o Merlin, entre otras.

Finalmente, Mutuafondo España mantiene una apuesta decidida por compañías en procesos de cambio, que dependen más de la gestión interna que del ciclo económico. En este grupo se encuentran posiciones relevantes como Zegona, Almirall, o Técnicas Reunidas.

Sobre estas dos últimas, Fresnillo reconoce que son valores con los que "hemos sufrido en su día", pero que, tras tener la paciencia suficiente, "ahora son los que más alegrías nos están dando".