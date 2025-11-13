Michael Burry, el inversor de 'La gran apuesta', cierra su fondo Scion por no entender el mercado actual de la IA

Michael Burry, uno de los inversores más populares de Estados Unidos y quien se hizo de oro con la gran crisis financiera de 2008, lo que a la postre se reflejó en la película 'La gran apuesta', cierra su hedge fund Scion Asset Management.

En una carta firmada el pasado 27 de octubre pero que ha salido hoy a la luz, el gestor afirma que "con el corazón apesadumbrado, liquidaré los fondos a final de año", momento en el que, tras una "pequeña auditoría", devolverá el capital a los partícipes.

"Mi valoración de las acciones no está, ni ha estado durante algún tiempo, en sintonía con la de los mercados", explica en su breve misiva.

Cabe recordar que Burry mantiene una fuerte posición corta contra grandes compañías de inteligencia artificial como Nvidia, que hace dos semanas fue la primera empresa del mundo en alcanzar los 5 billones de dólares de capitalización, o Palantir.

"Con sentidos agradecimientos, pero también con disculpas, les deseo lo mejor en sus futuras inversiones", dice el gurú norteamericano a sus inversores.

En la actualidad, Scion AM gestiona casi 1.400 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros).

Burry aprovecha la carta para recomendar a sus inversores que se pongan en contacto con su asociado Phil Clifton con respecto a sus próximos proyectos, lo que supone nombrarle de facto como su sucesor.

"Phil es un tremendo talento joven en el campo de las inversiones y el más prodigioso pensador que jamás he encontrado". Palabra de Burry, que siempre será recordado por haber anticipado y haber sacado tajada de la burbuja de las hipotecas subprime.