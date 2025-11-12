El seguro de ahorro garantizado de Mutua que sirve de refugio ante la volatilidad

En un contexto económico marcado por la incertidumbre y la volatilidad de los mercados, cada vez más ahorradores buscan alternativas que les permitan proteger su capital sin renunciar a una rentabilidad atractiva. En este escenario, el Plan Ahorro Plus Fidelidad VII de Mutua Madrileña se consolida como una opción sólida y segura para quienes priorizan la estabilidad financiera.

Este seguro de vida-ahorro con capital garantizado está diseñado para ofrecer tranquilidad a los inversores más conservadores. Uno de los principales atractivos del Plan Ahorro Plus Fidelidad VII es su rentabilidad bruta del 2,5% durante el primer año, que se traduce en una rentabilidad neta de gastos del 2%.

Además, incluye una prestación por fallecimiento del asegurado que garantiza a sus beneficiarios el ahorro acumulado más un capital adicional equivalente al 10% del ahorro inicial de cada anualidad. Esta cobertura adicional refuerza el carácter protector del producto, alineado con el compromiso de Mutua Madrileña de ofrecer soluciones que combinen seguridad y rentabilidad.

Su estructura permite contratarlo con una aportación inicial de 750 euros y realizar aportaciones adicionales a partir del mismo importe, lo que lo convierte en una solución accesible y flexible para todos los ahorradores.

Otro aspecto destacable es la liquidez del seguro a partir del primer año, sin penalizaciones por retirada, lo que permite al asegurado disponer de su dinero en caso de necesidad sin asumir costes adicionales. Esta característica lo convierte en una herramienta de planificación financiera útil, especialmente en momentos en los que la flexibilidad es clave.

Seguros de rentas vitalicias

Por su parte, Mutua Madrileña también ofrece seguros de rentas vitalicias, pensados para quienes desean transformar su ahorro en una fuente de ingresos estable y duradera. Actualmente, estos seguros ofrecen una rentabilidad del 3,36% para asegurados de hasta 68 años, lo que los sitúa por encima de muchos productos tradicionales de renta fija, al superar ampliamente los tipos de interés del Banco Central Europeo (2%).

Para ahorradores de entre 69 y hasta 75 años, el tipo de interés garantizado en estos seguros se sitúa en el 2,93% y para los que tienen entre 76 y hasta 82 años, en el 2,72% (Mutua Madrileña fija el tipo de interés garantizado de por vida en sus rentas vitalicias de forma semanal).

Esta rentabilidad, junto con la garantía de ingresos periódicos, los convierte en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad, especialmente de cara a la jubilación.

Gestión de calidad

La experiencia de Mutua Madrileña en la gestión de productos de ahorro y su enfoque en la protección del cliente se reflejan en cada uno de estos seguros.

Con una filosofía centrada en la gestión activa y la visión a largo plazo, la compañía se adapta a los cambios del mercado sin perder de vista su objetivo principal: ofrecer soluciones que ayuden a sus clientes a preservar y hacer crecer su patrimonio.

Tanto el Plan Ahorro Plus Fidelidad VII como los seguros de rentas vitalicias de Mutua Madrileña son propuestas de ahorro adecuadas para los ahorradores que buscan refugio frente a la volatilidad.