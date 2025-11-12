Lonvia Capital cierra en España tras la debacle de patrimonio y resultados de sus fondos

Lonvia Capital sale de España. La gestora francesa con más gurús por metro cuadrado ha cerrado su sucursal en nuestro país y, por tanto, ha abandonado sus operaciones.

A pesar de haber acometido fichajes de relumbrón y estar fundada por gestores y ejecutivos de renombre provenientes de casas parisinas como Groupama AM (Cyrille Carrière, Cyril de Vanssay y Amin Zeghlache), Amiral Gestion (François Badelon, considerado por muchos como el Warren Buffett francés, Jean-Baptiste Barenton, Jacques Gout-Lombard y Pascale Bradbury) o Edmond de Rothschild AM (Jérôme Guittet), los resultados no le han acompañado y el patrimonio ha caído a niveles muy bajos que complican su subsistencia.

En estos momentos, los tres fondos de inversión de Lonvia administran un patrimonio de poco más de 95 millones de euros. En su momento álgido, llegó a gestionar 325 millones al cierre de 2023. Pero al año siguiente perdió la mitad de sus activos.

Las malas rentabilidades y un ciclo adverso para las pequeñas y medianas cotizadas europeas desde que en 2022 los tipos de interés subieron abruptamente, explican su agonía.

Su mayor fondo, Lonvia Mid-Cap Europe, pierde un 1,95% desde el lanzamiento, mientras que el Lonvia Mid-Cap Euro cae un 5,5% desde su inicio.

Adiós a socios

La boutique gala intentó revertir la situación con el lanzamiento en septiembre de 2024 de un tercer fondo de pequeñas y medianas compañías globales, Lonvia Mid-Cap World. Incluso, el gobierno francés le concedió a sus fondos la etiqueta ISR en noviembre de 2021.

Pero de nada ha servido y muchos de sus socios franceses han dejado el proyecto en los últimos dos años.

En lo que respecta a España, Lonvia salió al mercado ibérico con dos socios locales, los cuales ninguno permanece en la gestora y han precipitado su cierre: Iván Díez, que desde abril de 2024 capitanea La Financière de l’Echiquier (LFDE), y Francisco Rodríguez d’Achille, que desde hace un mes trabaja como director dentro del equipo de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors. Ambos enfocados en Iberia y, en el caso del primero, con competencias en Latinoamérica.