Los fondos de Santander, BBVA y CaixaBank suspenden en calidad frente a las grandes gestoras europeas

Gestoras internacionales como Northern Trust, Vanguard y Royal London lideran el ranking europeo, con más del 90% de sus activos calificados en las mejores categorías de Morningstar.

Santander AM apenas alcanza un 1% de fondos en el medallero, mientras que CaixaBank AM no logra clasificar ninguno de sus fondos en las categorías de excelencia.

BBVA Asset Management es la mejor posicionada entre las españolas, con solo un 16% de sus activos bajo gestión en categorías de calidad (Gold, Silver o Bronze).

Las gestoras de fondos de Santander, BBVA y CaixaBank suspenden en calidad frente a las principales gestoras europeas, según el informe 'Fund Family Digest' de Morningstar.

Las tres mayores gestoras españolas, que son las de la gran banca (Santander, BBVA y CaixaBank), suspenden en calidad con respecto a las principales gestoras europeas.

Un informe de Morningstar titulado 'Fund Family Digest: Europe in 2025; Comparing the 100 largest fund families in Europe' pone de manifiesto que, de entre los tres grupos, BBVA Asset Management es quien obtiene un suspenso más alto.

La gestora del banco azul coloca un 16% de sus activos totales bajo gestión en el medallero que establece Morningstar, con las categorías Gold, Silver y Bronze. De ese porcentaje, un 15% es en Bronze y sólo un 1% en Silver.

Por el contrario, tiene un 77% del volumen de los fondos en Neutral y un 7% en Negative.

Cabe recordar que los mayores fondos de BBVA AM son el Quality Inversión Moderada, con 8.200 millones de euros, el BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo (7.200 millones) y el Quality Inversión Conservadora (5.100 millones).

Sin embargo, peor paradas salen Santander Asset Management y CaixaBank Asset Management.

Santander AM únicamente tiene un 1% de sus activos en Gold, Silver, Bronze (repartido entre Silver y Bronze), mientras que un 44% está en Neutral y un 55% en Negative. Si la situación en la gestora del banco cántabro es mala, en el brazo de inversión del banco catalán es dramática.

CaixaBank AM ni siquiera entra en el medallero de Morningstar. Un 69% del volumen de sus fondos está en Neutral, y otro 31% en Negative.

De esta forma, BBVA AM se sitúa en la sexagésima quinta posición (65) del ranking de calidad de fondos que establece la casa de análisis para las 100 mayores gestoras de Europa. Santander AM es la octogésima primera (81), y CaixaBank cierra el listado en el centésimo lugar (100).

Los mayores fondos de estas últimas son el Santander Gestión Global Equilibrado (5.900 millones de euros) y el Santander Corto Plazo (4.100 millones) en el caso de Santander AM.

Y el CaixaBank Master RV USA (8.300 millones), el CaixaBank Master RF Deuda Pública 3-10 (8.000 millones) y el CaixaBank Master RF Privada (6.500 millones) por parte de CaixaBank AM.

Líderes europeos

Los resultados de Santander, BBVA y CaixaBank se quedan a años luz de distancia de las grandes gestoras europeas -donde también se incluyen filiales de grupos internacionales- que más calidad ofrecen a sus inversores.

El ranking de excelencia lo lidera la americana Northern Trust, con el 100% del volumen en el medallero de Morningstar: un 20% en Gold, un 66% en Silver y un 14% en Bronze.

Le siguen Vanguard (42% Gold, 28% Silver y 27% Bronze, hasta un 97% total) y Royal London (23%, 36% y 35%, respectivamente, hasta el 94%).

El top-10 lo cierra la nórdica Storebrand Fonder, con un 79% de sus activos en el medallero: 11% Gold, 28% Silver y 40% Bronze.