BBVA AM y Partners Group se alían para lanzar un fondo abierto de capital riesgo multiestrategia

La estructura del fondo permite a personas físicas residentes en España beneficiarse del diferimiento fiscal por traspaso entre fondos de inversión, según la legislación vigente.

El vehículo de inversión proporciona acceso diversificado a capital riesgo, infraestructuras y deuda privada en Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico, con un horizonte recomendado de inversión de al menos cinco años.

BBVA Asset Management y Partners Group han lanzado un fondo abierto de capital riesgo multiestrategia, el primero de este tipo en España, según ha informado la gestora del banco vasco en un comunicado.

La firma ha explicado que este vehículo, denominado BBVA Open to Partners Group Mercados Privados IX FIL, permite el acceso a los clientes de banca privada de BBVA, de manera continuada y exclusiva, a una cartera global y diversificada de fondos gestionados por Partners Group.

El vehículo, estructurado como fondo de inversión libre (FIL), admitirá suscripciones mensuales y reembolsos semestrales, proporcionando así "una liquidez estructurada poco habitual" en los productos de mercados privados.

No obstante, el horizonte de inversión recomendado, a pesar de las ventanas de liquidez que ofrece, es de un mínimo de cinco años, "coherente con la lógica de los mercados privados y con su naturaleza de largo plazo, las restricciones de liquidez de los activos en cartera y su potencial de creación de valor", a juicio de la entidad.

Por otra parte, al tratarse de una estructura FIL, las personas físicas residentes en España serán susceptibles de acogerse al régimen de diferimiento fiscal por traspaso entre fondos de inversión que permite la legislación española.

En cuanto a la exposición por tipo de activo, el vehículo da acceso a la plataforma institucional de inversiones de Partners Group, combinando la gestión activa con una diversificación sectorial y geográfica, con exposición a capital riesgo, infraestructuras y deuda privada en Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico.

A su vez, desde BBVA han reseñado que es importante destacar que los inversores acceden indirectamente a través del fondo evergreen a una cartera de mercados privados ya invertida, con exposición continua a dichos mercados y sin una fecha de vencimiento predeterminada, lo que "aumenta la eficiencia en el uso del capital y la consistencia en la generación de rentabilidad".