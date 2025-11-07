El analista más antiguo de los Urquijo en La Muza monta su propio fondo de bolsa

Glendale Equity aplicará un enfoque de inversión disciplinado y transparente, con un sesgo natural hacia Europa pero con inversiones selectivas en América, y cobrará una comisión de gestión del 1,35% y otra de éxito del 9%.

Glendale Equity, asesorado por Elosúa y gestionado administrativamente por Andbank Wealth Management, es un fondo de renta variable internacional enfocado en una cartera concentrada de hasta 20 compañías seleccionadas bajo cinco criterios de inversión.

En conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, Elosúa afirma que el fondo nace con un patrimonio cercano a los 10 millones de euros, un volumen que es exclusivamente familiar en el origen, pero con la intención de irse abriendo a nuevos clientes.

El patrimonio familiar, incluido el del propio Elosúa, estará invertido en el vehículo "de forma permanente".

Sobre su marcha de La Muza, asegura que le había llegado el momento "por madurez profesional" y porque ha construido un "proceso propio de inversión que es diferencial al resto de gestoras", con "concentración real, análisis independiente, gestión disciplinada y transparencia radical".

No obstante, "selectivamente" invertirá en América. Esto es, en Estados Unidos, Canadá, México y en algunos mercados de Latinoamérica.

Elosúa ha pasado ocho años con los Urquijo en Muza (270 millones de euros en activos). Cabe recordar que el equipo de gestión de la firma constaba de cuatro miembros: dos gestores y socios familiares, Luis y Estanislao Urquijo, y dos analistas, Alberto Lage, que llegó en 2021, y el propio Elosúa, que ha estado desde el principio.

Antes de La Muza, trabajó año y medio en Abante como asesor financiero y analista de fondos.