Santander alcanza los 80.000 millones de euros en grandes patrimonios y su 'family office' Beyond Wealth roza los 1.000M

El Santander es líder en gestión de altos patrimonios en España, pero quiere aumentar su ventaja más si cabe sobre sus rivales directos con los fichajes de banqueros privados y los lanzamientos de divisiones y servicios especializados que ha implementado en el último año.

El grupo cántabro administra más de 195.000 millones de euros en banca privada de clientes españoles. Lidera este mercado, pero también lo hace en el segmento de grandes patrimonios (UHNW, en inglés) por encima de los 20 millones, donde Santander Private Banking España cuenta con un negocio de 80.000 millones de euros.

En este nicho, Santander da servicio a 1.300 familias españolas por encima de este umbral, con un patrimonio medio que se sitúa en los 60 millones de euros, con datos recientes de la entidad.

Como reconocen desde el grupo, en lo que llevamos de 2025 se han superado "ampliamente" las previsiones de crecimiento que se habían marcado para este segmento en todo el ejercicio. El negocio de UHNW partía de 71.000 millones de euros, conforme a las cifras de cierre de 2024, lo que implica un incremento patrimonial de unos 9.000 millones.

El número de banqueros dedicados al segmento UHNW ha pasado de 20 a 32 en el último año, "consolidando un modelo de atención más personalizado y exclusivo". Los banqueros ultra high tienen un máximo de 35 clientes por banquero.

Y cada uno de estos clientes, además de tener a su banquero especializado, también se ven arropados por un investment advisor y un wealth planner. Ambos equipos también se han reforzado este año con nuevas incorporaciones.

Cabe recordar que, entre otras iniciativas de banca privada puestas en marcha por la entidad, el perímetro del asesoramiento independiente del Santander alcanza ya a más de un centenar de banqueros (80 en high net y los 32 en ultra high) o que el banco ha estrenado Active Advisory como servicio de recomendación de renta variable, renta fija y estructurados.

Asimismo, Santander ha abierto en Madrid un centro para grandes fortunas internacionales. Situado en la calle Génova y dirigido por Mónica Oliva en un equipo de cuatro banqueros dedicados exclusivamente a este perfil de cliente, el centro se orienta sobre todo a los clientes latinoamericanos: mexicanos, colombianos, venezolanos o peruanos.

Pero su proyecto estrella es el multifamily office Beyond Wealth, para grupos familiares o instituciones con más de 50 millones de euros de patrimonio. Ya funciona en España, donde dispone de 950 millones de euros en activos bajo consultoría en sus primeros cuatro meses, y pronto lo estará en Miami (Estados Unidos). Después, dará el salto a Brasil y Suiza.

Santander creó Beyond Wealth a imagen y semejanza de Open Wealth de CaixaBank tras absorber parte de su conocimiento con las incorporaciones de directivos como Víctor Allende, Sol Moreno de los Ríos o Javier Lafarga, y que ha complementado con fichajes externos como el de Carmen Gutiérrez en Julius Baer.

La meta de Beyond Wealth es captar 10.000 millones de euros en tres años y en España. En menos de un semestre, ya ha andado una décima parte del camino.

Mientras que Open Wealth de CaixaBank supervisa 9.350 millones de euros, en tanto que CaixaBank Wealth Management en su conjunto administra 182.000 millones en banca privada.