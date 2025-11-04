Bestinver Securities pierde a varios de sus expertos en áreas clave que se van a Andbank, Santander o Tradition

También abandonaron la compañía Aitor Elustondo, ahora en Bespoke School of Finance, y Carlos Cuesta, que se ha unido a Tradition como ventas sénior de renta variable.

Entre las salidas destaca la de Itziar Gómez de la Vega, nueva directora de Asesoramiento de Deuda para Andbank, y la de María Martínez, quien se ha incorporado a Santander como senior active advisor.

Bestinver Securities, filial de Acciona, ha perdido en los últimos meses a varios de sus expertos más reconocidos en áreas clave, quienes han fichado por Andbank, Santander o Tradition.

Bestinver Securities, la filial de Acciona que da servicio de análisis bursátil y asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés), emisiones de deuda o salidas a bolsa, ha visto cómo en los últimos meses varios de sus expertos más reconocidos -algunos con rango de jefe- han abandonado la entidad con dirección a competidores como Andbank, Santander o Tradition.

Las salidas, aunque propiciadas en distintos momentos del tiempo y por diversas causas no relacionadas entre sí, se han seguido produciendo hasta los últimos días, concentrándose varias de ellas en las últimas semanas.

La más reciente, el fichaje de Itziar Gómez de la Vega como directora de Asesoramiento de Deuda para Andbank. En el banco andorrano continuará con la labor que venía ejerciendo en Bestinver Securities el último año, donde se incorporó en 2020.

Antes había trabajado para Ahorro Corporación, Banco Europeo de Finanzas, Banesto, Caja España o el ICO.

Su marcha de la filial de Acciona sigue a la de Aitor Elustondo, hoy consejero delegado de Bespoke School of Finance, institución educativa que ayudó a fundar en 2018. Ocupó el rol con el que luego seguiría Gómez de la Vega hasta principios de este año.

Ambos llegaron en plena pandemia dentro de un nutrido equipo de renta fija institucional procedente de la antigua Ahorro Corporación, de los cuales Bestinver Securities todavía retiene a varios de sus componentes.

De la mesa de renta fija institucional también habían salido en 2024 Alberto Velilla y Javier Arnaiz, cuando dentro de un consorcio de inversores liderado por ellos compraron a Dunas Capital su sociedad de valores Inverseguros.

También ha dicho adiós hace poco María Martínez, antigua jefa de Ventas de Bestinver Securities, que ha vuelto al mercado como senior active advisor de Santander.

Su nuevo puesto en el grupo cántabro implica "brindar asesoramiento financiero y soluciones de inversión adaptadas a los objetivos de cada cliente", en una función que "combina conocimiento del mercado, estrategia de cartera y atención al cliente".

Hasta su llegada a Bestinver Securities en 2023, había trabajado para AB Asesores y Morgan Stanley tras la integración de la boutique española en el banco americano.

Estas salidas se suman a la de Carlos Cuesta, que a la postre se ha unido a Tradition como ventas sénior de renta variable tras su marcha de Bestinver Securities, donde ha trabajado más de cuatro años tras sus etapas previas en Mirabaud Securities, MG Valores o Arthur Andersen.

Con todo, fuentes de Bestinver aseguran a este diario que la actividad y los resultados de su filial Securities están remontando el vuelo tras un periodo temporal más incierto.