Edmond de Rothschild crea un consejo asesor en España con Ismael Clemente, Xandra Falcó o Íñigo Sagardoy
También forman parte Aquilino Peña, Ramón Hermosilla Gómez-Cuétara e Ignacio Calvo de Mora Brito Cunha.
Edmond de Rothschild ha creado un consejo asesor en España a partir de noviembre, integrado por seis reconocidos líderes de sectores clave como inmobiliario, innovación, arte, lujo y filantropía.
El consejo busca fortalecer el conocimiento del banco suizo sobre los sectores de excelencia españoles y profundizar su compromiso con el ecosistema local para ofrecer un mayor apoyo a sus clientes.
Entre los miembros del consejo figuran Ismael Clemente (Merlin Properties), Xandra Falcó (Círculo Fortuny), Íñigo Sagardoy (Sagardoy Abogados), Aquilino Peña (Kibo Ventures), Ramón Hermosilla (Terralpa) e Ignacio Calvo (Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia).
El consejo actuará como un laboratorio de iniciativas innovadoras para apoyar el emprendimiento local y reforzar la vinculación del banco con la economía real, el arte y la filantropía en España.
El banco privado suizo Edmond de Rothschild ha anunciado la creación de un consejo asesor en España a partir de este noviembre.
El consejo asesor, compuesto por seis líderes locales reconocidos por su experiencia en los sectores de inmobiliario, infraestructuras, emprendimiento, servicios profesionales, innovación, lujo, arte y filantropía, ha sido creado para "permitir a Edmond de Rothschild mejorar su comprensión de los avances en los sectores de excelencia de España y profundizar su compromiso con el ecosistema local, con el objetivo de ofrecer un nivel de apoyo aún más elevado a sus clientes".
El consejo asesor de EdR actúa como "un laboratorio para observar y desarrollar iniciativas innovadoras que apoyen el emprendimiento local en todas sus formas".
Está formado por Ismael Clemente (CEO de Merlin Properties), Aquilino Peña (socio director y cofundador de Kibo Ventures), Xandra Falcó y Girod (presidenta ejecutiva de Círculo Fortuny), Íñigo Sagardoy de Simón (presidente de Sagardoy Abogados y presidente de la Fundación Máshumano), Ramón Hermosilla Gómez-Cuétara (fundador y socio director de Terralpa) e Ignacio Calvo de Mora Brito Cunha, director general de una de las bodegas españolas más destacadas, Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia (Macán).
"Nuestra firma es mucho más que un banco. Es una empresa familiar y una compañía de inversión independiente y especializada, profundamente arraigada en la economía real y vinculada históricamente al arte, la cultura y la filantropía", recuerda Ariane de Rothschild, CEO de Edmond de Rothschild.
"España es un mercado estratégico donde la inversión a largo plazo y la cultura empresarial se alinean con los valores de nuestra firma", añade Pablo Torralba, CEO de EdR.