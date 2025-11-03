Edmond de Rothschild crea un consejo asesor en España con Ismael Clemente, Xandra Falcó o Íñigo Sagardoy

El consejo actuará como un laboratorio de iniciativas innovadoras para apoyar el emprendimiento local y reforzar la vinculación del banco con la economía real, el arte y la filantropía en España.

El banco privado suizo Edmond de Rothschild ha anunciado la creación de un consejo asesor en España a partir de este noviembre.

El consejo asesor, compuesto por seis líderes locales reconocidos por su experiencia en los sectores de inmobiliario, infraestructuras, emprendimiento, servicios profesionales, innovación, lujo, arte y filantropía, ha sido creado para "permitir a Edmond de Rothschild mejorar su comprensión de los avances en los sectores de excelencia de España y profundizar su compromiso con el ecosistema local, con el objetivo de ofrecer un nivel de apoyo aún más elevado a sus clientes".

El consejo asesor de EdR actúa como "un laboratorio para observar y desarrollar iniciativas innovadoras que apoyen el emprendimiento local en todas sus formas".

Está formado por Ismael Clemente (CEO de Merlin Properties), Aquilino Peña (socio director y cofundador de Kibo Ventures), Xandra Falcó y Girod (presidenta ejecutiva de Círculo Fortuny), Íñigo Sagardoy de Simón (presidente de Sagardoy Abogados y presidente de la Fundación Máshumano), Ramón Hermosilla Gómez-Cuétara (fundador y socio director de Terralpa) e Ignacio Calvo de Mora Brito Cunha, director general de una de las bodegas españolas más destacadas, Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia (Macán).

"Nuestra firma es mucho más que un banco. Es una empresa familiar y una compañía de inversión independiente y especializada, profundamente arraigada en la economía real y vinculada históricamente al arte, la cultura y la filantropía", recuerda Ariane de Rothschild, CEO de Edmond de Rothschild.

"España es un mercado estratégico donde la inversión a largo plazo y la cultura empresarial se alinean con los valores de nuestra firma", añade Pablo Torralba, CEO de EdR.