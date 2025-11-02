Los madrileños tienen más criptos, inmobiliario y capital riesgo pero menos bolsa y renta fija que el resto de españoles

En Madrid, solo el 48% de las personas cree que ahorra lo suficiente para la jubilación, por debajo del promedio nacional del 55%.

A pesar de invertir más, los madrileños son menos optimistas sobre cumplir sus objetivos financieros a largo plazo, con solo un 57% confiando en su cartera actual.

El 25% de los residentes madrileños posee criptodivisas, en comparación con el 22% del resto de los españoles.

Los madrileños invierten más en criptomonedas, activos inmobiliarios y fondos de capital privado que el promedio nacional, según un informe de Fidelity International.

El perfil inversor de los madrileños dista de ser como el del resto de españoles. Los habitantes de la Comunidad de Madrid tienen en sus carteras activos más volátiles, reales o ilíquidos que la media española.

De Aranjuez a Somosierra, desde Cenicientos hasta Estremera, y obviamente en Madrid capital, los madrileños cuentan con mayor proporción de criptomonedas como bitcoin o ether, activos inmobiliarios o fondos de capital privado, según un reciente informe de la gestora Fidelity International para el que entrevistó a 1.000 personas en España, de las que una cuarta parte viven en la Comunidad de Madrid.

Los demás españoles, ya sea en Cádiz, Huesca u Oviedo, sin embargo, se orientan más hacia activos tradicionales y líquidos como la bolsa o la renta fija.

Así, mientras que el promedio de inversores españoles responde en un 48% que tienen acciones en cartera, en la Comunidad de Madrid este porcentaje baja al 45%. Con respecto a los bonos, los españoles afirman en un 38% que están invertidos en ellos, por un 35% en Madrid.

En cambio, la foto cambia cuando en la encuesta se pregunta por activos alternativos. Un 23% de madrileños responde que poseen inmuebles físicos (segunda residencia o inmuebles de inversión), en comparación con el 21% de la media nacional.

Asimismo, un 25% de habitantes en la comunidad madrileña afirma que tienen criptodivisas como bitcoin o Ethereum, frente al 22% del resto de españoles. También afloran en un 19% que tienen posiciones en inversiones alternativas como fondos inmobiliarios o de capital riesgo, cuando la media española lo hace en un 15%, conforme al informe de la gestora norteamericana.

En el resto de campos que terminan de dar forma a una cartera -liquidez, divisas como el euro o el dólar, o materias primas como el oro-, las proporciones en las respuestas son más o menos idénticas: 32%, 5% y 12%, respectivamente.

Perspectivas

Pero la encuesta de Fidelity no sólo mide la composición de las carteras de inversión de los españoles. También sirve para testar la confianza que tienen los españoles a la hora de conseguir sus objetivos vitales en consonancia con sus finanzas personales.

El informe de esta gestora refleja que, pese a que los ciudadanos de la CAM invierten mucho más que los del conjunto del país (13.100 euros, frente a 11.200 euros nacionales), al mismo tiempo son los que menos confían en que su cartera actual les permita cumplir sus objetivos a largo plazo: un 57%, frente al 64% nacional.

Además, Madrid es la comunidad en la que menos personas creen que ahorran lo suficiente para la jubilación, sólo un 48%, por debajo del 55% nacional.

En el informe se aprovecha también para hablar de la inestabilidad geopolítica, a la que Óscar Esteban, responsable de negocio en España y Portugal de Fidelity, recomienda gestionar mediante tres estrategias.

Por un lado, mantener las inversiones a pesar de los altibajos: "No importa lo experimentado que sea uno como inversor, resulta increíblemente difícil predecir cómo va a comportarse el mercado. Por lo tanto, jugar con los tiempos es una mala idea y es más probable fallar que acertar".

Por otro, no olvidar la diversificación. "Es vital para asegurarse de que el riesgo está bien repartido, ya que la probabilidad de que todos los activos se hundan al mismo tiempo es entre baja y nula", recuerda Esteban.

Y, por último, que las correcciones del mercado pueden crear oportunidades atractivas: "Aunque supone en cierto modo adoptar un enfoque contracorriente, comprar acciones de una empresa o un fondo que está cayendo podría merecer la pena".