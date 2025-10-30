Zegona brilla entre las apuestas bursátiles de Mutuactivos

Las claves nuevo Generado con IA Zegona, empresa británica de telecomunicaciones, ha aumentado su valor más del 180% en 2023, destacando entre las inversiones de Mutuactivos. La venta de Vodafone España a Zegona por 5.000 millones de euros, financiada en gran parte con deuda, ha sido bien recibida por el mercado. Mutuactivos considera a Zegona una de sus principales apuestas en renta variable, presente en varios de sus fondos con significativas revalorizaciones este año.

Con las bolsas en tendencia alcista y rompiendo máximos históricos son muchas las acciones que se revalorizan, algunas de ellas con resultados claramente exitosos. Una de esas compañías que brilla de forma destacada es Zegona, empresa británica de inversión en telecomunicaciones que acumula ganancias de más de un 180% en lo que va de año, con datos de cierre del 24 de octubre.

Zegona, compañía que adquirió Vodafone España el año pasado, es una de las apuestas que mantiene Mutuactivos en cartera y que más ha contribuido a los positivos resultados que acumulan sus fondos de renta variable en los últimos meses.

La venta de Vodafone España se produjo ante el deterioro del negocio en nuestro país y la mala evolución del grupo. En mayo de 2024 Vodafone acordó la venta de su filial española a Zegona por 5.000 millones de euros en una operación que se financió fundamentalmente con deuda (incluyendo 1.000 millones aportados13 por la propia Vodafone) y que, a pesar de constatar una gran destrucción de valor, fue muy bien recibida por el mercado.

“La situación de la compañía ha ido evolucionando de acuerdo con el plan previsto (venta de negocios de redes y próxima amortización de la deuda contraída con Vodafone Group). Aunque desde entonces la acción ha doblado, y su precio ya supera el objetivo marcado entonces (12 libras), pensamos que todavía tiene bastante potencial y, por ello, sigue siendo una de las principales posiciones en nuestras carteras”, comenta Emilio Ortiz, director de Inversiones de la gestora, en su última carta trimestral a clientes.

“A corto plazo, quizás el evento más importante para la cotización de Zegona sea la próxima presentación estratégica de Telefónica, a mediados de noviembre. Se prevé que en ella Telefónica presente un plan de inversiones que podría incluir alguna operación corporativa de gran importe”, añade el directivo.

Según el análisis de Emilio Ortiz, el mercado especula con tres alternativas: “Una compra en Alemania que, aunque cara, podría tener justificación estratégica por la rentabilidad del negocio; la compra de Zegona, que nos beneficiaría, porque debería llevar aparejada una sustancial prima de control, pero no tendría mucho sentido estratégico en este momento, porque allanaría el camino a Digi; y una operación de consolidación en el Reino Unido, que tendría muy difícil explicación ante los inversores, por el alto volumen de deuda que llevaría aparejada”, explica.

Por supuesto, hay otras alternativas (incluso la compra del negocio de Digi en España) y habrá que esperar al anuncio. “Nosotros estaremos al acecho, por si Telefónica decepciona y provoca una caída de Zegona que nos permita comprar más”, señala Ortiz. Con todo, Mutuactivos mantiene Zegona como una de las apuestas bursátiles destacada en sus carteras de renta variable.

Fondos de renta variable

Zegona está presente en las carteras de tres fondos de renta variable de Mutuactivos: Mutuafondo España, que se revaloriza cerca de un 40% este año, Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, con unas ganancias del 22% desde enero, y Mutuafondo Dividendo, que se apunta una subida del 17%.