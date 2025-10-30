Unicaja irrumpe en la banca privada más exclusiva con el fichaje de su nuevo jefe en UBS

El sector de la banca privada vive una revolución con los últimos fichajes de directivos y banqueros en entidades como Santander, JPMorgan, ING, Abanca, Renta 4, HSBC, Mediolanum o Bankinter. Y Unicaja no quiere perderse esta fiesta, donde irrumpe con un nombramiento de campanillas.

El banco malagueño ha cerrado la incorporación de uno de los banqueros más antiguos de Credit Suisse-UBS en España, Ramón Senosiaín Zaragüeta, como su nuevo responsable de Banca Privada.

Senosiaín estará bajo las órdenes de Luis Colorado, director de Banca Minorista y Digital, y desplaza en el puesto al hasta ahora responsable del área, Javier López de Heredia, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes del grupo andaluz.

López de Heredia tenía el encargo de dirigir Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, y en adelante dependerá de Senosiaín reorientando sus funciones.

Senosiaín llevaba casi 25 años en el grupo suizo. De 2001 a 2023 en Credit Suisse, y de ese año hasta 2025 en UBS, después de que este último comprara Credit Suisse en un proceso de rescate exprés ante su riesgo de quiebra.

En la actualidad, era responsable de Asesoramiento y Ventas en la sucursal española de UBS. En sus inicios, fue director de Bancaseguros en Aegon durante un trienio.

Cabe recordar que, antes del verano, Unicaja integró Unicorp y lanzó una nueva banca privada con la que aspira a crecer en 8.000 millones de euros.

Por otra parte, su gestora de activos, Unicaja Asset Management, ha sellado acuerdos en fondos multiactivos con BlackRock, Allianz GI y Candriam, además de mantener una alianza histórica en gestión y distribución de fondos con JPMorgan AM heredada de Liberbank.

Asimismo, la Fundación Unicaja ha creado su propio holding inversor con el objetivo de superar los 350 millones de euros a finales de 2028. Su nuevo brazo de inversión, Fundatia, parte de una cartera inicial de 180 millones y está capitaneado por el ex de Abante, Rafael Romero.