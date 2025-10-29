Fidelity y UBS pisan los talones a Santander en la pugna por el podio de los fondos internacionales superventas

Santander AM alcanzó un nuevo hito al superar los 250.000 millones de euros en activos bajo gestión, consolidándose como una de las gestoras líderes del sector.

BlackRock lidera el mercado con suscripciones netas de 3.902 millones de euros, seguido por DWS con 2.487 millones.

Santander Asset Management mantiene el tercer puesto en el ranking de fondos internacionales más vendidos en España, pero enfrenta una intensa competencia de Fidelity y UBS.

La carrera de los fondos internacionales más vendidos en España en 2025 tiene un claro dominador, BlackRock, y un fuerte perseguidor, DWS. Pero, a falta de un trimestre para el final del ejercicio, la gran disputa es la que protagonizan Santander Asset Management, Fidelity y UBS por el tercer puesto del ranking de los superventas.

A cierre del primer semestre, la gestora española sorprendió al mercado colándose en el podio de los fondos extranjeros más vendidos en nuestro país. Ahora, con el tercer trimestre finiquitado, Santander AM conserva su privilegiado lugar, pero Fidelity y UBS AM le pisan los talones.

BlackRock acumula suscripciones netas de 3.902 millones de euros hasta septiembre, por los 2.487 millones de DWS, la gestora de Deutsche Bank, con datos de Inverco.

Las tres siguientes gestoras se llevan pocos millones de distancia entre sí: Santander AM, con 1.776 millones de euros en entradas netas en los tres primeros trimestres, ha visto cómo Fidelity (1.126 millones) y UBS (1.108 millones) han pisado el acelerador en verano tras una primavera más floja.

El podio está en juego con poco más de 650 millones de ventaja para Santander, que al mismo tiempo tiene a la germana DWS a algo más de 700 millones como para intentar dar el sorpasso al segundo escalón.

Como informó ayer el brazo de inversión del Santander, la gestora del grupo cántabro ha alcanzado un nuevo hito histórico al superar por primera vez los 250.000 millones de euros en activos bajo gestión (tocó los 254.000 millones al noveno mes), un crecimiento que consolida a la entidad como una de las gestoras líderes del sector.

Además, Santander AM está impulsando su plataforma de activos alternativos privados, cuyo volumen ronda ya los 10.000 millones.

Según Samantha Ricciardi, CEO de Santander AM, este crecimiento ha sido posible por la puesta en marcha de diversos proyectos desde hace tres años: ha simplificado su gama de fondos, ha consolidado su plataforma de Luxemburgo como hub global de productos, ha lanzado fondos target maturity con vencimiento definido para los ahorradores más conservadores, así como un fondo monetario muy exitoso para que clientes minoristas o corporativos inviertan su liquidez.

También ha potenciado su servicio de gestión discrecional de carteras y ha acelerado la implementación de la inteligencia artificial en todos los procesos.

JPMorgan AM mira con recelo a Unicaja

Por el contrario, el 2025 está siendo un annus horribilis para JPMorgan Asset Management. La gestora americana es la que más reembolsos netos sufre, de 839 millones de euros, tras un segundo trimestre para el olvido.

Fuentes del sector achacan el frenazo comercial de JPMorgan AM con respecto a otros años a la pérdida de protagonismo de sus fondos en la red de Unicaja.

El banco malagueño heredó de Liberbank un acuerdo de distribución y gestión de fondos con la estadounidense que mantiene hasta el día de hoy, pero a la vez ha abierto nuevas colaboraciones para fondos mixtos y perfilados con BlackRock, Allianz Global Investors y Candriam, lo que está dejando en un lugar secundario a JPMorgan.

Por ejemplo, en el último roadshow de Unicaja a lo largo y ancho de su red, JPMorgan AM no ha estado presente, pero las otras tres nuevas gestoras, sí. Tienen una "posición preferente", de acuerdo a las fuentes consultadas.