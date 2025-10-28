Swiss Life AM compra una participación mayoritaria de los colegios concertados Educare

El Grupo Educare gestiona más de ocho colegios en Madrid y emplea a más de 900 profesionales, educando a más de 10,000 alumnos.

Swiss Life Asset Managers ha adquirido a Gecesa y ATM una participación mayoritaria en el Grupo Educare, uno de los principales operadores educativos del segmento de colegios en Madrid, según han informado en un comunicado.

En concreto, Swiss Life Asset Managers aportará capital adicional para respaldar los planes de crecimiento del grupo en el sector educativo. Tras esta operación, Carlos Madruga, consejero delegado y fundador del Grupo Educare, continuará como accionista de la compañía.

De esta forma, esta transacción, llevada a cabo por el fondo GIO IV (SCSp, Sicav-Raif), supone la segunda inversión del fondo y la octava de Swiss Life Asset Managers en España, reafirmando su "compromiso sostenido con el mercado español".

Esta adquisición permitirá "fortalecer el legado del grupo a través de inversiones mejoradas en infraestructuras y programas escolares, asegurando una experiencia educativa excepcional, sin renunciar a los valores y visión originales de la compañía".

El Grupo Educare, fundado en 1977 y con sede en Madrid, es uno de los operadores más destacados del sector educativo concertado en España, ya que ha pasado de ser un único centro escolar, a gestionar más de ocho colegios en la Comunidad de Madrid. Actualmente, emplea a más de 900 profesionales y educa a más de 10.000 alumnos.

El grupo tiene bajo su paraguas colegios como Colegio Parque, Colegio Antanes School, Colegio Valdefuentes o Colegio Antamira, entre otros.