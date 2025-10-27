Mediolanum se vuelve más alternativo y 'verde' para captar a los clientes de la banca suiza

La marca Mediolanum ha elevado varios escalones su perfil comercial y su reputación en el mercado. Ya se atreve a competir con la gran banca privada internacional. Los últimos fichajes acometidos por el banco en España en entidades como Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Deutsche Bank o Abante dan cuenta de ello.

Y para sostener este acelerado crecimiento, la gestora de fondos que el grupo italiano tiene en Dublín (Mediolanum International Funds Limited) se está acicalando con nuevos ropajes que doten a sus asesores locales de más herramientas para tratar a clientes de alto patrimonio cada vez más exigentes.

Por ejemplo, Banco Mediolanum ha empezado a ofrecer a sus clientes españoles fondos de mercados privados, siendo una de las últimas entidades en subirse al tren de los activos alternativos.

En Italia, la oferta de fondos ilíquidos ya utiliza a distintos proveedores y, en España, se quiere seguir ese camino. Aunque todavía está en una fase inicial de pruebas con el fondo Trea Healthcare Ventures antes de dar rienda suelta a todo el escaparate posible.

"Queremos adecuar la oferta de activos privados a los clientes de España. Con el paso del tiempo, la oferta será muy parecida a la de Italia, pero nunca la misma", avanza Furio Pietribiasi, consejero delegado de MIFL.

En conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, Pietribiasi alaba el "fantástico trabajo que han hecho los family bankers en España". "Los asesores, tanto los antiguos como los que acaban de llegar o los que nos siguen desde fuera, se dan cuenta de que no tenemos nada que envidiar a los otros bancos. De hecho", defiende el CEO de MIFL, "tenemos más capacidades de inversión si cabe y más calidad en el asesoramiento".

La ofensiva de Mediolanum está consiguiendo algo impensable hace un lustro o un trienio para el grupo transalpino. "Ya estamos captando clientes en bancos privados internacionales como los suizos", asegura Pietribiasi.

En su plan estratégico para con España, MIFL se planteaba llegar a los 10.000 millones de euros comercializados entre clientes españoles para el final de esta década. Hace un año, la gestora partía de 2.500 millones en nuestro país. Doce meses después, ya cuenta con un volumen distribuido de 3.100 millones.

El negocio español, no obstante, apenas equivale a un 5% de los 70.000 millones de euros que administra MIFL. El grueso continua procediendo de Italia, su país de origen, y también hay mercado en Alemania.

Más ESG fuera de modas

La mayor penetración de Mediolanum entre las rentas altas también se deja notar en las inquietudes sobre sostenibilidad a ambos lados de la mesa.

Entre 2018 y 2025, MIFL ha logrado que 13 de sus fondos apliquen los criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza corporativa (ESG, por sus siglas en inglés) o, lo que es lo mismo, un 14% del volumen total de la gestora está tocado por criterios verdes y responsables.

Desde 2020, momento de la pandemia de Covid, sus productos ESG han recibido entradas de dinero por valor de 3.000 millones de euros.

Preguntada por el menor interés del sector por la inversión sostenible desde la guerra rusa en Ucrania, Inma Conde, responsable de ESG en MIFL, considera que "el mercado se recalibra de forma general". En cuanto al brazo de inversión de Mediolanum, "no miramos trimestre por trimestre, miramos a largo plazo, tendencias claras. Hay mucho ruido, gente que se salió de esos fondos por su menor rentabilidad coyuntural, pero no nos preocupa. Nosotros vamos creciendo poco a poco en este segmento".

En opinión de Conde, "ahora la gente que está dentro es más seria y los productos están mejor construidos. Es bueno que se haya parado esa polvareda que había".