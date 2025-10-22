Indexa Capital incorpora a su consejo asesor al fundador de Amundi para llegar a 10.000 millones antes de 2030

Indexa Capital planea lanzar un fondo de fondos de mercados privados a principios de 2026 y ha introducido una cuenta remunerada vinculada al BCE para captar 500 millones de euros.

Yves Perrier, conocido por liderar Amundi hacia su posición como el mayor gestor de activos de Europa, se une al consejo asesor de Indexa Capital.

Indexa Capital ha incorporado a Yves Perrier, fundador de Amundi, a su consejo asesor para alcanzar los 10.000 millones de euros en activos bajo gestión antes de 2030.

Indexa Capital, el mayor gestor automatizado de fondos en España, acaba de superar los 4.000 millones de euros en activos bajo gestión. Su plan estratégico cuenta con llegar a los 10.000 millones en 2030, y para ello se ha reforzado con una personalidad muy relevante del sector financiero.

Yves Perrier, fundador y exCEO de Amundi, la mayor gestora de Europa, se ha incorporado al consejo asesor de Indexa.

Bajo su liderazgo (2007-2023), la firma gala se convirtió en el mayor gestor de activos europeo, con más de 2 billones de euros bajo gestión, periodo donde acometió las compras de Pioneer Investments y Lyxor.

Amundi salió a cotizar en la Bolsa de París en 2015. Su capitalización bursátil casi se ha duplicado desde entonces, hasta alcanzar los 13.600 millones de euros.

En la actualidad, Perrier es presidente de honor de Amundi y presidente del consejo de administración de Edmond de Rothschild. Anteriormente trabajó para firmas de inversión como Crédit Agricole, Caceis, Crédit Lyonnais o Société Générale, casi siempre en puestos de gran responsabilidad.

Nuevos proyectos

Cabe recordar que Indexa, presente en España y Bélgica, debutó en Francia con un seguro de vida-ahorro en 2023, gracias a un acuerdo de colaboración con Spirica. Un año más tarde, en 2024, Indexa adquirió el 100% del corredor de seguros de ahorro Caravel, en su primera operación inorgánica.

Junto a Perrier, el consejo asesor de Indexa lo conforman Manuel Conthe (expresidente de la CNMV y árbitro independiente), Luis Martín Cabiedes (socio de Cabiedes & Partners y uno de los business angels más reconocidos en España) y Pedro Luis Uriarte (exCEO del BBVA y figura clave en la recuperación del Concierto Económico vasco).

Sin embargo, tras una década en el órgano consultivo, Luis M. Viceira abandonó el consejo asesor el pasado abril, cuando dejó de formar parte para dedicarse a otros proyectos.

Entre los nuevos proyectos que tiene entre manos Indexa Capital, está el próximo lanzamiento antes de fin de año de un fondo de fondos de mercados privados que empezaría a comercializarse a principios de 2026. Asimismo, ha cambiado su régimen de asociación con Caser, de agente de seguros exclusivo a tan sólo vinculado para explorar nuevas fórmulas aseguradoras.

Al ritmo de crecimiento actual, el roboadvisor español estima llegar a los 10.000 millones de patrimonio antes de la fecha prevista, 2030.

También ha lanzado recientemente una cuenta remunerada con A&G Banco vinculada al tipo del BCE menos un 0,50%, que ahora paga un 1,50% TAE. Indexa espera captar 500 millones de euros en cuatro años con esta cuenta.