Emilio Ortiz (Mutuactivos): "El mercado tiene ahora dos focos de atención: la IA y la evolución de los tipos"

Mutuactivos encara el último trimestre del año con prudencia y relativo optimismo sobre los mercados financieros. En su última carta a clientes Emilio Ortiz, director de Inversiones de la entidad, recuerda que “tras el susto de abril, las bolsas han recuperado el tono positivo y han vuelto a la zona de máximos lideradas por las compañías vinculadas al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA)”.

“En renta fija, la prima de riesgo de la deuda corporativa cotiza en mínimos del ciclo, lo que refleja una mejor solvencia relativa de las empresas frente a los estados y la escasez de papel a medida que los mercados de financiación privada ganan tamaño. Los diferenciales de la deuda periférica también cotizan en mínimos de 15 años”, añade Ortiz.

En su opinión, el mercado ha dejado de lado, al menos por ahora, los riesgos asociados al creciente intervencionismo del gobierno americano en la economía.

“Ni la declaración de nuevas medidas arancelarias, ni el intento por controlar la Reserva Federal o las presiones sobre compañías privadas para que se alineen con los objetivos políticos de la nueva administración parecen tener efecto en los mercados”, asegura. “Tampoco parece que los inversores estén demasiado preocupados por las consecuencias del creciente endeudamiento público de los países desarrollados, aun cuando algunos dirigentes políticos ya reconocen abiertamente que la actual trayectoria de gasto es insostenible”, explica.

El avance de la IA

Para Emilio Ortiz, el verdadero foco del mercado está en el desarrollo de la IA y la evolución de la política monetaria por parte de la Fed. “Las posibilidades que ofrece la IA en campos como el del diagnóstico médico, la robótica o la creación de contenidos son tremendas. Seguramente estamos a las puertas de una nueva revolución tecnológica que, además de transformar nuestras vidas y nuestros trabajos, va a requerir grandísimas inversiones, tanto en hardware (semiconductores, principalmente) como en infraestructuras, ya sean centros de datos o instalaciones para la generación y transmisión de electricidad”, comenta.

Para el directivo de Mutuactivos, como es habitual, la bolsa ya anticipa quiénes serán los probables ganadores y perdedores en esta contienda. “Cualquier empresa mínimamente asociada con la IA cotiza con una prima respecto a sus rivales. Y aquellas cuyos negocios son más vulnerables al cambio tecnológico se ven penalizadas. Y esto a pesar de que, hasta la fecha, solo un pequeño grupo de empresas, entre las que destaca claramente Nvidia, estén siendo capaces de monetizar esta nueva oportunidad”, explica.

El caso de Nvidia es bastante singular, en opinión del director de Inversiones de Mutuactivos. Según el consenso de los analistas, este año la compañía va a ganar 110.000 millones de dólares, 10 veces lo que ganaba en 2022, antes del boom de la IA.

Tipos en niveles razonables

El otro foco del mercado está, según Mutuactivos, en la trayectoria de los tipos de interés en EE.UU. “Unos tipos de interés más bajos reducen el coste de financiación de los agentes económicos y mejoran la valoración relativa de los activos de riesgo, empujando al alza sus valoraciones”, apunta.

Los últimos datos de empleo en EEUU han sido decepcionantes. Sin embargo, el consumo privado, principal motor de la economía americana, sigue mostrando buena salud, aunque con una creciente dispersión en función de la renta. Por su parte, la inflación, aunque ya bastante moderada, se mantiene todavía claramente por encima del objetivo del 2% y hay riesgo de que repunte ligeramente en los próximos trimestres por el efecto retardado de la subida de aranceles.

“Se podría argumentar que, con este cuadro económico, con las bolsas en máximos y las primas de riesgo en mínimos, el actual nivel de tipos de interés en EEUU es razonable. Sin embargo, el mercado descuenta que el cambio en la presidencia de la Fed, que se producirá a comienzos de 2026, dará paso a una política monetaria mucho más laxa, en sintonía con las demandas de Trump, y que los tipos americanos seguirán bajando hasta situarse en el entorno del 3%”, expresa Ortiz.

Desaceleración europea

La economía europea, por su parte, mantiene un nivel de crecimiento anémico, claramente por debajo de su potencial. “El sector manufacturero lleva cuatro años en crisis, lastrado por el encarecimiento de la energía tras el inicio de la guerra de Ucrania y por la creciente competencia de China, particularmente en un sector tan importante para nuestra economía como es el del automóvil. A pesar de este panorama, el mercado tiene grandes esperanzas en el revulsivo económico que generará el plan de impulso fiscal anunciado por el gobierno alemán hace unos meses”, señala Emilio Ortiz.

Siguiendo las guías dadas por el BCE, el mercado descuenta que los tipos de interés en la zona euro ya han tocado fondo, y se mantendrán en el 2% actual durante los próximos trimestres. “Nosotros somos algo más escépticos y creemos que si la Fed baja tipos de manera agresiva en los próximos trimestres, como descuenta la curva americana, el BCE no tendrá más remedio que hacer lo propio para evitar una fuerte apreciación del euro”, añade el directivo.