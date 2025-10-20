Los inversores eligen a Mutuactivos como la gestora no bancaria preferida en 2025

Las claves nuevo Generado con IA Mutuactivos, del Grupo Mutua Madrileña, lidera captaciones netas en fondos entre gestoras no bancarias en 2025, superando los 1.000 millones de euros captados hasta septiembre. La firma alcanza un patrimonio total gestionado de más de 18.000 millones de euros, con fondos de inversión que representan más de 13.000 millones y fondos de pensiones casi 1.000 millones. La diversificación y confianza de los inversores son clave para el crecimiento de Mutuactivos, que incluye productos innovadores como Mutuafondo Vivienda Premium y un servicio de análisis global de patrimonio. Mutuactivos intensifica su presencia digital para facilitar la contratación y seguimiento de productos, priorizando la protección del ahorro y la rentabilidad sostenida.

Mutuactivos, la gestora de activos del Grupo Mutua Madrileña, ha vuelto a posicionarse como líder en captaciones netas en fondos entre las gestoras no bancarias en lo que va de año. Con más de 1.000 millones de euros captados en fondos de inversión hasta septiembre (1.036 millones de euros), según los datos de Inverco, la firma consolida su papel como referente en el sector de la inversión independiente gracias a sus buenos resultados y su visión a largo plazo.

Este avance, además, refleja la confianza de los clientes en la gestión profesional de la firma y su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

La captación de la gestora supera incluso a la lograda por Santander Asset Management, uno de los gigantes en el mundo de los fondos de inversión.

Con este hito, Mutuactivos ya supera los 18.000 millones de euros en patrimonio total gestionado. Dentro de esa cifra, los fondos de inversión suponen más de 13.000 millones, mientras que los fondos de pensiones rozan los 1.000 millones, al igual que los seguros de vida-ahorro. El resto de la cartera está invertido en activos alternativos, liquidez y otros activos.

La diversificación de productos y la confianza de los inversores han sido clave en este crecimiento sostenido, que se produce en un contexto económico marcado por la volatilidad y la búsqueda de alternativas para proteger el ahorro.

Buenos resultados

Entre los productos que han contribuido a este éxito destacan tanto sus fondos de renta fija, como Mutuafondo, FI -con una rentabilidad en lo que va de año por encima del 3%- o Mutuafondo Renta Fija Flexible, FI -que acumula una revalorización de 3,77%; como los vehículos de renta variable, entre los que sobresalen Mutuafondo España -que sube un 36% este ejercicio- o Mutuafondo Small & Mid Caps -con una rentabilidad en lo que va de año del 18%.

Además, la gestora ha reforzado su apuesta por la innovación, como demuestra el reciente lanzamiento de Mutuafondo Vivienda Premium, FILPE, un vehículo que permite a los mayores de 65 años hacer líquida su vivienda, pero seguir residiendo en ella, al tiempo que ofrece a los inversores una opción para diversificar sus carteras mediante activos alternativos con potencial de revalorización.

En el ámbito de la planificación, otro de los proyectos estrella que ha puesto en marcha la entidad este año es su servicio Contigo, a través del que realiza análisis globales del patrimonio total de sus clientes, teniendo en cuenta su posición en Mutuactivos y en otras entidades.

Esto permite a los ahorradores tener una visión integral y agrupada de su patrimonio financiero (líquido e ilíquido), inmobiliario y empresarial, independientemente del número de entidades financieras con las que trabaje, y facilita la toma de decisiones de inversión.

Digitalización

En paralelo, Mutuactivos ha intensificado su presencia en el canal digital, facilitando la contratación y el seguimiento de productos a través de plataformas online. Esta apuesta por la digitalización responde a la demanda de los clientes de contar con soluciones ágiles y accesibles, sin renunciar al asesoramiento personalizado.

Pero el liderazgo de Mutuactivos en captaciones entre las gestoras no bancarias no solo responde a su oferta de productos competitivos, sino también a una filosofía de inversión que prioriza la protección del ahorro y la rentabilidad sostenida.

En un entorno en el que los inversores valoran cada vez más la estabilidad y la transparencia, la gestora del Grupo Mutua Madrileña se consolida como una de las opciones más sólidas del mercado.