La gestora de March ficha en Julius Baer a su nueva jefa: Almudena Benedit

Banca March da un golpe sobre la mesa para reposicionar a su gestora de activos en el mercado. March Asset Management ha fichado como directora general a Almudena Benedit, quien los últimos ocho años y medio ha sido la directora de Inversiones de Julius Baer en España.

Benedit releva en el cargo a Javier Escribano, que pasará a ocupar otras funciones internas dentro del Grupo March, tal y como ha adelantado Bloomberg y ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Por su parte, Carlos Ruiz de Antequera seguirá manteniendo el rol de director de Inversiones en March AM, bajo las órdenes de Benedit.

La nueva directora general de March AM atesora casi tres décadas de experiencia en los mercados financieros. Empezó como gestora de carteras en DWS y Credit Suisse, y más tarde fue responsable de Gestión Discrecional de Carteras y Sicavs en Barclays, puesto que también ejerció en CaixaBank tras la integración de la banca personal y privada de la entidad inglesa en el grupo catalán.

En Barclays y CaixaBank estuvo durante once años, hasta que en 2017 se enroló en el proyecto del banco suizo Julius Baer.

March Asset Management gestiona casi 5.700 millones de euros en activos, con datos de Inverco. Más de 4.600 millones están en fondos españoles, otros 500 millones proceden de su filial en Luxemburgo y 500 millones más corresponden a planes de pensiones.

La gestora de March siempre ha sido muy reconocida por sus fondos temáticos (bolsa ibérica, vino o empresas familiares) pero, sobre todo, es muy popular por encargarse de las sicavs institucionales del grupo, como son Torrenova de Inversiones, Lluc Valores y Cartera Bellver, todas ellas entre las más grandes de España y de las pocas que han sobrevivido a la nueva normativa.